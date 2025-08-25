Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_25_at_8_59_02_PM_dc3552dc46
Nuevo León

Destaca Miguel Flores labor de Protección Civil de Nuevo León

El secretario general reconoció las labores de los elementos de Protección Civil del estado después de sofocar 19 incendios y ayudar en el rescate de animales

  • 25
  • Agosto
    2025

Con una intensa semana en la cual se controlaron 19 incendios y se apoyó en el rescate de animales, el secretario general Miguel Flores reconoció la valentía de los elementos de Protección Civil de Nuevo León.

“Reconozco la valentía de Protección Civil de Nuevo León, que todos los días trabaja por el bienestar de los neoleoneses. Además de atender incendios, apoyó en el rescate de animales, supervisó negocios y empresas por riesgo ambiental y mantuvo vigilancia constante en las áreas naturales protegidas”, afirmó Flores.

De acuerdo con el secretario, el total de 19 incendios que fueron sofocados por los elementos de la dependencia estatal, uno en una fábrica, cinco en lotes baldíos y 13 en la zona metropolitana, demuestra la importancia de la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos para proteger el medio ambiente y prevenir emergencias.

“El cuidado del medio ambiente es tarea de todos; por eso se propuso al Congreso reformar el Código Penal para imponer sanciones más severas a quienes provoquen incendios, con penas de hasta 15 años de prisión y sin derecho a fianza. Debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes dañen nuestro medio ambiente”, informó el funcionario estatal.

Exhortó también a la ciudadanía a denunciar a cualquier persona que intente provocar un incendio, así como la existencia de tiraderos clandestinos de basura. 

“Hago un llamado a todos los neoleoneses para que denuncien al 911 cualquier quema ilegal, descuido de lotes baldíos o prácticas que puedan generar un riesgo de incendio”, indicó Flores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T125642_404_5acaaabd40
Alertan lluvias fuertes y descargas eléctricas en Coahuila
e723e6c6_7343_4ad0_86ff_6885abda4fa5_831e0bdcdd
Revisan contrato de Ambiente con Asociación de Reforestación
Incendio_Oregon_California_6de93d67ef
Incendios forestales en Oregón y California causan evacuaciones
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T161119_213_ce45e9b208
Concluyen estudios en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_73a7e09d15
Detienen a dos por conducir imprudentemente y portar droga
AP_25238690829490_9da8447210
Padre de Miguel Uribe Turbay toma su lugar y dice no tener miedo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
publicidad
×