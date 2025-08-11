Cerrar X
Nuevo León

Destaca Miguel Flores logros en modernización del metro 

  • 11
  • Agosto
    2025

Destaca Miguel Flores logros en modernización del Metro Miguel Ángel Flores Serna, secretario General de Gobierno, destacó la modernización de Metrorrey como una de las acciones prioritarias de la actual administración estatal para garantizar el tema de la movilidad en la entidad.

“Estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener. Quiero resaltar el trabajo de nuestro Gobernador Samuel García, quien entregó hoy 22 nuevos trenes para la Línea 1 del Metro, que ayudará a mejorar el servicio, además de la actualización del software en toda la red y estaciones”, dijo Flores.

También mencionó los avances en movilidad como las 400 nuevas unidades de Transmetro, además del esfuerzo empleado por 3,000 personas, quienes trabajan día y noche para la construcción del monorriel más largo de América.

Miguel Flores

“Pedimos paciencia a la ciudadanía porque valdrá la pena. Las nuevas líneas del Metro beneficiarán a miles de personas con 21 nuevas estaciones”, afirmó. 

El secretario enfatizó en que estas acciones forman parte del Plan de Movilidad del Gobierno de Nuevo León, que busca crear un sistema de transporte público moderno, eficiente y sustentable, que responda a las necesidades actuales y futuras de la. población neoleonesa.

"Así como lo ha hecho el gobernador Samuel García, seguiremos trabajando sin descanso y siendo 100% incorruptibles para que Nuevo León tenga la movilidad que siempre debió tener”, concluyó Flores.


