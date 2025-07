Destacan labor de perros rescatistas de Nuevo León en Texas

Los perritos, más allá de mascotas, pueden ayudar en miles de tareas, desde perros guardianes, de servicio y médico y también perritos rescatistas, los cuales son muy importantes y ayudan a salvar miles de vidas.

Desde hace décadas, en México comenzaron a implementarse los escuadrones caninos en corporaciones de rescate como bomberos y Protección Civil, y en Nuevo León también se tienen diferentes escuadrones que benefician mucho a la comunidad.

Por ejemplo, está la manada K9, que es una unidad de búsqueda y localización de restos humanos en tierra y cuerpos de agua, que ayudó a localizar a cientos de personas en las inundaciones que se hicieron en Texas después de las fuertes lluvias del pasado 4 de julio.

“Hablando de los perros rescatistas, son una parte esencial de los cuerpos de emergencia como Protección Civil, como la Marina o como los grupos especializados de rescate.

“Ellos tienen algo que los humanos no tenemos, que es su olfato, una gran inteligencia y también su lealtad, que los convierte en unos seres únicos, pero a diferencia de los humanos, ellos no sienten miedo como los humanos cuando les tocan las labores de rescate y no se cansan igual; aguantan mucho, trabajan con un compromiso silencioso, pero es muy efectivo”, dijo Mely Ramos, activista por los derechos de los animales.

En la Manada K-9 que ayudó en los rescates en Texas participaron las perritas Loretta, Danna, Aby y el labrador Joe, quienes están entrenados en la búsqueda y localización de restos humanos en tierra y cuerpos de agua y, al igual que sus binomios, el pasado jueves, regresaron del país vecino y fueron reconocidos por el gobierno del estado como héroes y parte fundamental de los trabajos que Protección Civil de Nuevo León y otras corporaciones nuevoleonesas hicieron para salvar cientos de vidas en Estados Unidos.

“Hoy en día el apoyo de los caninos en las dependencias es muy valioso. En el área de Secretaría de Seguridad del municipio de Monterrey tenemos también perros que están entrenados para guardia y protección, para búsqueda, para detección y también otras corporaciones que tienen de búsqueda y rastreo de personas, entre otras.

“Y el trabajar de la mano con los perritos nos ayuda bastante, aparte que se hace un vínculo muy padre entre su binomio y el perrito; es algo inigualable el trabajar con ellos”, agregó Arturo Ochoa, Coordinador Operativo de la Dirección de Protección Civil de Monterrey.

Este 21 de julio se celebra el Día del Perro, en donde se reconoce a todos los perritos que incondicionalmente entregan su corazón para ser mascotas, amigos fieles, cuidadores y héroes todos y cada uno de los días de su vida.





Comentarios