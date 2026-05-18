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Nuevo León

NL está listo para recibir a Suecia en Mundial: Samuel García

Este domingo el mandatario estatal anunció que comenzaría su gira de trabajo por Europa para posicionar a la entidad como un destino de inversión

  • 18
  • Mayo
    2026

Como parte de su gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel García se reunió este lunes con el presidente de la Asociación Sueca de Fútbol, Simon Åström, para señalar que Nuevo León se encuentra listo para recibirlos durante la justa mundialista.

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En su reunión, el mandatario estatal mostró la oferta gastronómica, turística y de conectividad que tiene la ciudad para dar la mejor experiencia para brindar a los miles de aficionados suecos que apoyarán a su selección en el partido contra Túnez.

"Estamos esperando de 4 a 5 mil fans de Suecia que van a ir al primer juego contra Túnez, hoy Nuevo León tiene 130 hoteles, 18 mil cuartos, esto quiere decir que tan solo Suecia va a llenar un tercio de los cuartos de Nuevo León".

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Luego de concluir este diálogo, el gobernador realizó un recorrido por el Strawberry Stadium, sede principal de la selección de Suecia en la capital Estocolmo.

Te recomendamos: Suecos alistan 'fan walk' hacia el Estadio Monterrey

Se reúne con empresarios para expandir desarrollo tecnológico en Nuevo León

Más tarde, el gobernador Samuel García dio a conocer que se reunió con los directivos de Atlas Copco Group, una empresa líder en fabricación para el desarrollo tecnológico de data centers.

En redes sociales, el mandatario estatal difundió un video en el que especificó que esta empresa ya cuenta con presencia en Nuevo León, pero que busca expandirse.

Este domingo el mandatario estatal anunció que comenzaría su gira de trabajo por Europa para posicionar a la entidad como un destino de inversión, turismo y desarrollo económico.

También se tienen planeados diversos encuentros en otros países como Países Bajos, España y Francia, con el fin de ampliar el desarrollo energético e industrial del Estado.

Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL

Como parte de la búsqueda de inversión, el gobernador Samuel García anunció este domingo que iniciará una gira por Europa.

A través de redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que arrancará su gira por el continente europeo después de recibir importantes inversiones.

Aquí te presentamos la nota completa: Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL

 

 


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