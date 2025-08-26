Detiene en San Pedro a 3 por provocar disturbios en Fashion Drive

La Policía de San Pedro detuvo a tres personas dentro de Fashion Drive, despues de que fueran reportadas por un presunto robo en la tienda de la marca Puma.

Los detenidos, identificados como Alex “N”, de 27 años; Guadalupe “N”, de 27, y Yadira “N”, de 28, fueron señalados por el gerente del establecimiento.

Al arribar al sitio, los oficiales realizaron la revisión correspondiente y confirmaron que no había evidencia de hurto.

Sin embargo, las tres personas mostraron una actitud agresiva y provocaron disturbios en el área, motivo por el cual fueron arrestadas por faltas administrativas.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del C2 del municipio, donde se determinará su situación.

La corporación reiteró que su prioridad es mantener la seguridad y la tranquilidad en espacios públicos y comerciales del municipio, actuando siempre con profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

