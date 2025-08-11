Cerrar X
La película 'Narnia' de Greta Gerwig ya comenzó a rodarse

'Narnia: El sobrino del mago', comenzó a rodarse el pasado fin de semana en Londres, específicamente en locaciones como Bank Station y The Royal Exchange

La película "Narnia: El sobrino del mago", dirigida por Greta Gerwig, comenzó a rodarse el pasado fin de semana en Londres, específicamente en locaciones como Bank Station y The Royal Exchange. 

Se han compartido fotos de los sets que recrean la Gran Bretaña de posguerra en los años 50, lo que confirma un cambio de ambientación con respecto al escenario original de finales del siglo XIX del libro de C.S. Lewis.

Gerwig está trabajando en una nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia para Netflix, que incluye El sobrino del mago (The Magician's Nephew), el libro que narra el origen del mundo de Narnia. 

Según información reciente, Gerwig está escribiendo y dirigiendo esta película, que se encuentra en preproducción con un estreno previsto para 2026.

Gerwig es conocida por su estilo narrativo que combina temas personales y feministas con un toque contemporáneo, por lo que se espera que esta adaptación aporte una perspectiva fresca a la historia de C.S. Lewis, centrada en Digory y Polly, la creación de Narnia por Aslan y los orígenes de la Bruja Blanca.

El elenco incluye a Emma Mackey como la Bruja Blanca, Daniel Craig como el tío Andrew, Carey Mulligan en negociaciones y rumores de Meryl Streep como la voz de Aslán.

La película está programada para un estreno en cines IMAX en noviembre de 2026, antes de llegar a Netflix en diciembre del mismo año.

¿De que trata esta adaptación?

84.JPG

El sobrino del mago es el primer libro de Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, publicado en 1955.

Aunque es el primero en orden cronológico, fue el sexto en escribirse.

Narra el origen del mundo de Narnia, explorando cómo se creó este universo mágico y cómo llegaron a él los primeros humanos.

La historia sigue a Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños en Londres que, por accidente, se ven envueltos en los experimentos mágicos del tío de Digory, Andrew.

Usando anillos mágicos, viajan a otros mundos, incluyendo el recién creado Narnia, donde presencian eventos extraordinarios y enfrentan dilemas que darán forma al destino de este mundo.

 


