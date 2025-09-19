Cerrar X
Nuevo León

Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla

Además de los capturados, se aseguraron cuatro vehículos y 24 armas de fuego en los despliegues efectuados del 12 a este 19 septiembre

  • 19
  • Septiembre
    2025

Durante la reunión de Seguridad en palacio de Gobierno, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, dio a conocer los resultados obtenidos en el Operativo Muralla del viernes 12 a este 19 septiembre. 

Donde se activó solo una vez el protocolo para impedir el ingreso del crimen organizado a Nuevo León; hubo un detenido, tres vehículos y seis armas de fuego fueron asegurados. 

“En Operación Muralla, como sabemos se despliega elementos de apoyo y coordinación de la Guardia Nacional y Defensa”, señaló Escamilla. 

En cambio, en el mismo periodo de tiempo, el Grupo de Coordinación Metropolitana se detuvieron a 19 personas, cuatro vehículos y 24 armas de fuego fueron asegurados. 

Por otra parte, Gerardo Escamilla, destacó que los recientes casos de extorsión a empleadas domésticas son debido a fraudes telefónicos y ya se investigan. 

“Es uno de los temas prioritarios para la mesa de seguridad, y pues obviamente estamos trabajando con las distintas mesas como la CANACO, COPARMEX, sobre todo como capacitar a nuestra comunidad”, dijo el titular.


