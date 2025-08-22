Cerrar X
Nuevo León

Detienen a cuatro por saquear casa en San Pedro

Al lugar acudieron elementos de la Policía de San Pedro, quien es capturaron a los sujetos en flagrancia y les aseguraron una camioneta cargada con el botín

  • 22
  • Agosto
    2025

Cuatro sujetos fueron detenidos luego de que fueron sorprendidos mientras intentaban robar una casa del municipio de San Pedro, la cual presuntamente se encontraba deshabitada.

Los hechos se ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Río Sena y Río Presa, en la colonia del Valle; además, trascendió que los dueños de la propiedad se percataron del robo mediante las cámaras de seguridad, avisando inmediatamente a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de San Pedro, quien es capturaron a los sujetos en flagrancia, por lo que procedieron con la detención y aseguraron una camioneta cargada con artículos de gimnasio, entre otras cosas.

dfhs.jpg

De acuerdo con las autoridades, los cuatro individuos pertenecerían a una banda dedicada al robo de casas deshabitadas en la colonia del Valle y otras zonas cercanas.

Además, ya existían tres denuncias más en contra de esta banda, por lo que el Ministerio Público ya se encuentra recopilando información para determinar la situación legal de los individuos.


