Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_08_09_T084342_614_fe9df11246
Nuevo León

Detienen a sujeto por venta ilegal de especie protegida

La Nueva División Ambiental detuvo a un hombre por su presunta implicación en la comercialización ilegal de fauna silvestre protegida, en Guadalupe

  • 09
  • Agosto
    2025

Elementos de Fuerza Civil, adscritos a la Nueva División Ambiental, detuvieron a un hombre en el municipio de Guadalupe por su presunta implicación en la comercialización ilegal de fauna silvestre protegida.

La captura se llevó a cabo como parte de un operativo de investigación e inteligencia. Personal especializado localizó al sospechoso en el cruce de la calle Independencia y avenida San Rafael, en la colonia San Rafael.

El detenido, identificado como Rubén “N”, viajaba en un vehículo Volvo S40 en el que transportaba un ejemplar de cocodrilo Moreletii, especie protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El animal habría sido ofertado a través de redes sociales.

photo_5528357538794416088_y.jpg

Tras su detención, Rubén “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

“No vamos a permitir que la biodiversidad de Nuevo León sea vulnerada por actividades ilegales. Cada acción que realizamos es para proteger nuestras especies y preservar el equilibrio de nuestros ecosistemas para las generaciones futuras”, declaró Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente.

photo_5526124465038141381_y.jpg

La Nueva División Ambiental mantiene operativos permanentes de vigilancia y control en todo el territorio estatal, reforzando las labores de inteligencia para prevenir, detectar y sancionar delitos ambientales.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Refrenda_Fuerza_Civil_acreditacion_internacional_CALEA_1e76b37383
Refrenda Fuerza Civil acreditación internacional CALEA
Whats_App_Image_2025_08_08_at_5_46_06_PM_1_6edf8e67e2
Víctima de accidente denuncia inacción ante presunto responsable
A_la_baja_delitos_en_NL_San_Pedro_el_mas_seguro_del_pais_5b7500927a
A la baja delitos en NL; San Pedro el más seguro del país
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_10_at_4_25_58_PM_4cbe6f83a2
Chef saltillense expone abusos de CFE y cortes en su restaurante
Alex_Palou_fdecfe752b
Alex Palou aseguró su cuarto título de IndyCar
Whats_App_Image_2025_08_10_at_3_36_26_PM_bc421a230a
Muere ahogado en la presa Mamulique en Salinas Victoria
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×