Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_5_0e854dbe17
Nuevo León

DIF Monterrey apoya a familia afectada por incendio en la CROC

El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes, cuando las llamas consumieron gran parte de la vivienda donde habitan Heriberto y su hijo

  • 21
  • Agosto
    2025

Tras darse a conocer en info 7 la difícil situación de un hombre y su hijo que perdieron parte de su patrimonio en un incendio, el DIF Monterrey acudió a su domicilio para brindarles asistencia en la Colonia CROC, sector La Reforma.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes, cuando las llamas consumieron gran parte de la vivienda donde habitan Heriberto y su hijo. A pesar de que no se reportaron personas lesionadas, el fuego provocó cuantiosos daños materiales, dejando a la familia en una condición vulnerable.

Al conocerse el caso a través de Info7, personal del organismo acudió a la zona por instrucciones de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y de la directora general, Ivonne Álvarez. Como parte del apoyo inmediato se entregó un colchón individual, una parrilla, un tanque de gas, un kit de limpieza, dos cobertores y alimentos para ayudar a la recuperación de la familia afectada.

De acuerdo con las autoridades del organismo, la entrega de ayuda forma parte de la estrategia de atención a emergencias que busca dar respaldo a quienes enfrentan momentos críticos, como lo fue este incendio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

baedbd5b_1406_4420_964f_c8372bab4406_c8e119426c
Reconocen trayectorias y actos heroicos de Bomberos NL
Acusan_en_EUA_de_fraude_a_Bernardo_Gomez_regidor_de_Rio_Bravo_87c50c8442
Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo
b5525ae6_a499_4d25_839d_a3b885fc5f75_a62980165f
Festeja Ramos Arizpe a los bomberos en su día con reconocimientos
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_cdbfe9f979
Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados
nacional_el_chispa_d0aaa32791
Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024
a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×