DIF Monterrey apoya a familia afectada por incendio en la CROC

Tras darse a conocer en info 7 la difícil situación de un hombre y su hijo que perdieron parte de su patrimonio en un incendio, el DIF Monterrey acudió a su domicilio para brindarles asistencia en la Colonia CROC, sector La Reforma.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes, cuando las llamas consumieron gran parte de la vivienda donde habitan Heriberto y su hijo. A pesar de que no se reportaron personas lesionadas, el fuego provocó cuantiosos daños materiales, dejando a la familia en una condición vulnerable.

Al conocerse el caso a través de Info7, personal del organismo acudió a la zona por instrucciones de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y de la directora general, Ivonne Álvarez. Como parte del apoyo inmediato se entregó un colchón individual, una parrilla, un tanque de gas, un kit de limpieza, dos cobertores y alimentos para ayudar a la recuperación de la familia afectada.

De acuerdo con las autoridades del organismo, la entrega de ayuda forma parte de la estrategia de atención a emergencias que busca dar respaldo a quienes enfrentan momentos críticos, como lo fue este incendio.

