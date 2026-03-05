Podcast
Coahuila

Atenderá Congreso petición para reclasificar la violencia vicaria

La perspectiva de género puede utilizarse en favor de las mujeres, ya que así lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, dijo que se atenderá la solicitud hecha por el Poder Judicial respecto a la reclasificación del delito de violencia vicaria.

“Estaremos atendiendo los llamados que se están haciendo, en particular el que hizo el día de ayer el Poder Judicial en cuanto a la violencia vicaria, sin dejar de recordar que es un delito aprobado en 2023, previo a que la Corte se haya pronunciado y que en este inter no había ningún motivo de inconstitucionalidad que se haya presentado”.

Revisarán armonización federal sobre violencia vicaria

Señaló que ya se tiene una agenda de trabajo con colectivos para la revisión de la armonización federal y realizar los cambios correspondientes en la legislación.

Perspectiva de género se aplica conforme a la ley

Morales Núñez explicó que la perspectiva de género puede utilizarse en favor de las mujeres, ya que así lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Para evitar cualquier error en esto o no aplicación de la perspectiva de género en los juicios, con mucho gusto podemos atender”.

