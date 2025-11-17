Distingue OMLID a Luis Padua con Doctorado Honoris Causa

La Organización Mundial de Líderes (World Leaders Organization, OMLID) otorgó el grado de Doctor Honoris Causa a nueve personalidades de impacto nacional e internacional, entre ellas el periodista y actual director editorial de El Horizonte y Azteca Noreste, Luis Padua Viñals.

La ceremonia de investidura tuvo lugar en el Hotel Quinta Real, en el municipio de San Pedro, y fue presidida por el Doctor Honoris Causa Feud Jalili Jassan, presidente internacional de OMLID, acompañado por integrantes del Claustro Doctoral.

Al recibir el reconocimiento, Padua expresó que la distinción representa un logro colectivo. “Me siento muy feliz, pero sabes qué, yo quiero decirle al equipo de Azteca Noreste, de Info7 y de El Horizonte que en realidad esto es un reconocimiento para el equipo, porque a veces nosotros damos la cara y nos llevamos todo el crédito, pero en realidad es el trabajo del equipo el que nos lleva a nosotros a sobresalir”, afirmó al término de la ceremonia.

Entre los galardonados también se encontraron figuras de diversos ámbitos, como Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta clínica familiar y de pareja; y Arturo López Gavito, reconocido productor musical, además de otros profesionales distinguidos por su trayectoria y contribución social.

Padua destacó la relevancia de que la ceremonia se realizara en Monterrey y el valor del grupo de doctorantes. “Trajeron a Monterrey este reconocimiento, lo recibieron aquí varios colegas de la ciudad, otros a nivel nacional como Arturo López Gavito, el doctor Ricardo Garza, Juan Ramón Palacios, también muy conocido y querido.

Entonces es una generación bonita y, pues, gracias”, señaló. Tras la ceremonia, el periodista reiteró su compromiso de continuar con su labor informativa, subrayando que este reconocimiento lo impulsa a seguir trabajando con rigor, ética y responsabilidad social.

