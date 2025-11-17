Cerrar X
luis_padua_doctorado_honoris_e6ffe3be37
Nuevo León

Distingue OMLID a Luis Padua con Doctorado Honoris Causa

La Organización Mundial de Líderes otorgó el Doctorado Honoris Causa a Luis Padua, director editorial de El Horizonte y Azteca Noreste, y a otros ocho líderes

  • 17
  • Noviembre
    2025

La Organización Mundial de Líderes (World Leaders Organization, OMLID) otorgó el grado de Doctor Honoris Causa a nueve personalidades de impacto nacional e internacional, entre ellas el periodista y actual director editorial de El Horizonte y Azteca Noreste, Luis Padua Viñals. 

La ceremonia de investidura tuvo lugar en el Hotel Quinta Real, en el municipio de San Pedro, y fue presidida por el Doctor Honoris Causa Feud Jalili Jassan, presidente internacional de OMLID, acompañado por integrantes del Claustro Doctoral. 

Al recibir el reconocimiento, Padua expresó que la distinción representa un logro colectivo. “Me siento muy feliz, pero sabes qué, yo quiero decirle al equipo de Azteca Noreste, de Info7 y de El Horizonte que en realidad esto es un reconocimiento para el equipo, porque a veces nosotros damos la cara y nos llevamos todo el crédito, pero en realidad es el trabajo del equipo el que nos lleva a nosotros a sobresalir”, afirmó al término de la ceremonia.  

doctorado-honoris.jpeg

Entre los galardonados también se encontraron figuras de diversos ámbitos, como Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta clínica familiar y de pareja; y Arturo López Gavito, reconocido productor musical, además de otros profesionales distinguidos por su trayectoria y contribución social. 

Padua destacó la relevancia de que la ceremonia se realizara en Monterrey y el valor del grupo de doctorantes. “Trajeron a Monterrey este reconocimiento, lo recibieron aquí varios colegas de la ciudad, otros a nivel nacional como Arturo López Gavito, el doctor Ricardo Garza, Juan Ramón Palacios, también muy conocido y querido. 

Entonces es una generación bonita y, pues, gracias”, señaló. Tras la ceremonia, el periodista reiteró su compromiso de continuar con su labor informativa, subrayando que este reconocimiento lo impulsa a seguir trabajando con rigor, ética y responsabilidad social.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G549i_Hv_XYAA_8_Hl_L_1f52846fd7
Reabren tramo Juanacatlán–Observatorio de la Línea 1
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T093546_436_b428c8c3cb
SAG Awards cambian de nombre a 'Premios al Actor'
Carlos_Alcaraz_809fd54e2a
Carlos Alcaraz celebra levantar el trofeo como número 1 del año
publicidad

Últimas Noticias

94a9a1bf_8ef2_4637_9635_01dda74bed04_ebf1f37ff9
Plantean frenar alzas en seguros de gastos médicos
G6_C6_JEB_Xo_A_Ad1_Dm_ff1114ca9d
Marina detiene a 54 en Colima durante operativo Pez Vela 2025
EH_DOS_FOTOS_2025_11_18_T131339_620_6ba9650d46
México habla con ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×