Ejecutará AyD deuda de $2,100 mdp en estos últimos meses del 2025

Ante el retraso de entrega del financiamiento de $2,100 millones de pesos, Agua y Drenaje aseguró que los recursos están por llegar y los ejecutarán en lo que queda del 2025.

El titular de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, dijo que por diferentes razones no se ha podido ejecutar dicho financiamiento, pero que se destinarán para eficientar obras del Monterrey V, que solucionaría la problemática de falta de agua en municipios de ultracrecimiento como García y el tema de la reparación de drenajes sanitarios.

“El destino del crédito que tuvieron a bien autorizarnos para este año va principalmente para tres cosas; una es para Monterrey V, que sin duda será un gran proyecto que habrá de solucionar de manera definitiva el tema de García".

“El segundo proyecto más importante es el tema de los drenajes; es una inversión en total del orden de 750 millones repartidas en 10 municipios. Le puedo comentar que esto también habrá de aminorar considerablemente los problemas de alcantarillado que ahorita aquejan a la ciudad y a los cuales estamos haciendo frente todos los días”, dijo Ortegón.

Así mismo dijo que hay más proyectos en puerta para seguir mejorando el servicio, como lo son los de eficiencia energética y reemplazo de bombas.

“Los proyectos que estamos pidiendo nos aprueben para financiamiento van en la línea de la eficiencia; si en algo me voy a enfocar en estos, en este periodo que esté Agua y Drenaje a mi cargo, es en la eficiencia; y es eficiencia física y es eficiencia energética. ¿Qué quiere decir? Estamos buscando solo proyectos que nos den retornos de inversión, que el recurso que se invierta se pague en muy poco tiempo, todo esto con un espíritu de recibir varias veces el recurso que se vaya a invertir".

“Y en este sentido, por ponerle un ejemplo, hay proyectos como reemplazo de bombas y motores; vamos a reemplazar bombas y motores que nos harán deliberar flujos de electricidad, y otro, por poner un ejemplo, por tiempo, es interconectar la planta tratadora noreste a nuestra red de agua residual tratada, la cual nos podrá ayudar a vender 100 litros más por segundo de agua que recibe la tratada, generando recursos correspondientes”, agregó Ortegón.

Por su parte, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, quien fue el que formuló la pregunta, aseguró que mientras no se ejerzan los $2,100 millones del 2025, ven difícil aprobar la deuda de $2,400 millones de pesos que quieren para el 2026.

“No han ejercido ese endeudamiento y ya están pidiendo más; lo justo es que les llegue primero lo del 2025, hagan una ejecución de ese recurso y ya otro día veremos la aprobación de un endeudamiento para el 2026; por eso lo veo muy difícil que vaya a transitar un nuevo endeudamiento para Agua y Drenaje”, dijo Carlos de la Fuente.

Comentarios