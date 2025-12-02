Encendido navideño une a Policía Vial y alumnos en San Pedro

La primaria Francisco González Bocanegra, en la colonia Los Pinos, participaron este lunes en el encendido de su árbol navideño, actividad en la que colaboró la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro a través de la Policía Vial.

Más de 180 niñas y niños se reunieron en el patio del plantel para celebrar el inicio de las festividades decembrinas.

Durante la jornada, elementos viales convivieron con los menores y compartieron parte de su labor cotidiana, desde la prevención de accidentes hasta el apoyo a la comunidad.

En un mensaje dirigido al alumnado, el secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri, destacó el simbolismo del árbol como un recordatorio del esfuerzo y las metas alcanzadas a lo largo del año, además de invitar a las y los estudiantes a disfrutar la temporada en un entorno de armonía y convivencia.

También participaron en el evento el director de Policía Vial, José Ángel Vega Tovar; la madrina del árbol, Sandra Lucía Serrato de Miloslavich; y la directora de la primaria, María del Socorro Novoa.

Esta es la primera ocasión en que el plantel realiza un encendido oficial de su pino navideño.

La actividad concluyó con la entrega de regalos y un refrigerio para todos los asistentes.

