MTTO_COMPLEJO_GZZITOS_1_1248023923
Nuevo León

Realiza Monterrey trabajos de mantenimiento en Gonzalitos

El operativo fue supervisado personalmente por el Jefe del Gabinete, Fernando Margáin Sada, y el Secretario de Administración, Marcelo Segovia

En una acción intensiva para recuperar la imagen urbana y garantizar vialidades dignas, más de 70 elementos de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey intervinieron la noche del miércoles el Complejo Vial Gonzalitos, uno de los puntos con mayor carga vehicular de la capital regiomontana.

El despliegue, que contó con el uso de maquinaria ligera y pesada, se centró en la limpieza integral y el mantenimiento preventivo de todos los accesos y estructuras del complejo.

Acciones de mantenimiento

Durante la jornada, las cuadrillas municipales realizaron diversas labores enfocadas en el orden y la limpieza:

  • Limpieza profunda: Barrido manual y mecánico en carriles y laterales.

  • Imagen urbana: Pintura de muros, cordones y delimitadores.

  • Deshierbe y recolección: Retiro de maleza y desechos acumulados en la zona.

Estrategia nocturna para evitar caos vial

El Secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, destacó que estos trabajos se ejecutan durante la noche y madrugada por instrucción directa del alcalde Adrián de la Garza. Esta medida busca avanzar en el mejoramiento de las avenidas principales sin generar congestionamientos viales adicionales para los automovilistas regiomontanos.

El operativo fue supervisado personalmente por el Jefe del Gabinete, Fernando Margáin Sada, y el Secretario de Administración, Marcelo Segovia, quienes constataron el avance de los trabajos realizados por el personal municipal.

"La instrucción es realizar trabajos constantes en calles y avenidas... laborando en el turno nocturno para evitar congestionamientos viales y avanzar en el mejoramiento", puntualizó Salinas.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso de mantener los espacios públicos en condiciones óptimas para la seguridad y comodidad de quienes transitan diariamente por las arterias de la ciudad.


