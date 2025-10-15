Entrega gobernador, camiones nuevos para cuenca de El Carmen

Como parte de la estrategia integral de "la mejor movilidad para Nuevo León", el gobernador Samuel García Sepúlveda realizó la entrega de 20 nuevas unidades de transporte que beneficiarán directamente a la Cuenca de El Carmen, Escobedo y San Nicolás de los Garza.

Acompañado del alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, el mandatario estatal reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en autobuses de primer nivel para esta zona y el resto de las regiones incluidas en la reestructura del transporte, con el objetivo de alcanzar la meta de 4,000 camiones nuevos en circulación.

García Sepúlveda destacó el avance en la reestructuración del transporte en la zona norte de la ciudad.

"Estamos reestructurando completamente el norte de la ciudad. Ayer también entregamos en el Valle de las Salinas y el viernes también vamos a estar entregando rumbo a Santa Catarina y García. Vamos a llegar con esto a 4 mil nuevos camiones verdes. Eso fue lo que prometimos y vamos a terminar de entregar", afirmó.

El gobernador aseguró que, a pesar de ser una de las últimas entregas programadas, se cumplió "en tiempo y forma" con la Cuenca El Carmen, garantizando que "todos los camiones de aquí van a ser nuevos para noviembre".

Tren del Norte: un proyecto de conectividad adicional

Además del incremento en la flotilla de autobuses, el mandatario mencionó que proyectos como el Tren del Norte contribuirán significativamente a agilizar la movilidad.

Se está gestionando que, durante los lapsos en que la vía no sea utilizada, el Estado pueda operar vagones para tramos cortos, conectando puntos clave como Valle de las Salinas, San Pedro, Monterrey, García e incluso Saltillo.

Por su parte, el director general de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, explicó que, si bien esta primera entrega favorece especialmente a colonias como Buenavista, Vistas del Carmen y El Jaral, el trabajo continuará para mejorar el desempeño de las rutas e incrementar la cantidad de autobuses disponibles.

En el evento estuvieron presentes diversas personalidades, incluyendo a Oscar Maya Sánchez, comandante de la Unidad Especializada para Transporte de Fuerza Civil; Ignacio Hierro, director del Instituto Municipal de Planeación de Escobedo (en representación del alcalde); la diputada local, Melissa Peña; y los transportistas Félix Lazcano y Ricardo Arias.

