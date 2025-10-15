Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_15_at_8_25_25_PM_2_82edf7267b
Nuevo León

Entrega gobernador, camiones nuevos para cuenca de El Carmen

Acompañado del alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, el mandatario estatal reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en autobuses de primer nivel

  • 15
  • Octubre
    2025

Como parte de la estrategia integral de "la mejor movilidad para Nuevo León", el gobernador Samuel García Sepúlveda realizó la entrega de 20 nuevas unidades de transporte que beneficiarán directamente a la Cuenca de El Carmen, Escobedo y San Nicolás de los Garza.

Acompañado del alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, el mandatario estatal reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en autobuses de primer nivel para esta zona y el resto de las regiones incluidas en la reestructura del transporte, con el objetivo de alcanzar la meta de 4,000 camiones nuevos en circulación.

García Sepúlveda destacó el avance en la reestructuración del transporte en la zona norte de la ciudad. 

WhatsApp Image 2025-10-15 at 8.25.25 PM (1).jpeg

"Estamos reestructurando completamente el norte de la ciudad. Ayer también entregamos en el Valle de las Salinas y el viernes también vamos a estar entregando rumbo a Santa Catarina y García. Vamos a llegar con esto a 4 mil nuevos camiones verdes. Eso fue lo que prometimos y vamos a terminar de entregar", afirmó.

El gobernador aseguró que, a pesar de ser una de las últimas entregas programadas, se cumplió "en tiempo y forma" con la Cuenca El Carmen, garantizando que "todos los camiones de aquí van a ser nuevos para noviembre".

Tren del Norte: un proyecto de conectividad adicional

Además del incremento en la flotilla de autobuses, el mandatario mencionó que proyectos como el Tren del Norte contribuirán significativamente a agilizar la movilidad. 

Se está gestionando que, durante los lapsos en que la vía no sea utilizada, el Estado pueda operar vagones para tramos cortos, conectando puntos clave como Valle de las Salinas, San Pedro, Monterrey, García e incluso Saltillo.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 8.25.25 PM.jpeg

Por su parte, el director general de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, explicó que, si bien esta primera entrega favorece especialmente a colonias como Buenavista, Vistas del Carmen y El Jaral, el trabajo continuará para mejorar el desempeño de las rutas e incrementar la cantidad de autobuses disponibles.

En el evento estuvieron presentes diversas personalidades, incluyendo a Oscar Maya Sánchez, comandante de la Unidad Especializada para Transporte de Fuerza Civil; Ignacio Hierro, director del Instituto Municipal de Planeación de Escobedo (en representación del alcalde); la diputada local, Melissa Peña; y los transportistas Félix Lazcano y Ricardo Arias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_eba0dff587
‘Atrapa’ Nuevo León cerca de 400 proyectos de inversión
Whats_App_Image_2025_10_16_at_1_13_35_AM_b7b8502688
Desechan impugnación de paridad de género para gubernatura en NL
Whats_App_Image_2025_10_15_at_8_59_40_PM_f83ab70212
Entregan rescatistas de NL ayuda por aire y por tierra a Veracruz
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_exfuncionarios_cabeza_de_vaca_1c8f620176
Vinculan a exfuncionarios por desvío de más de $181 mdp
escena_grandes_hits_a5b348acd9
Ana Ochoa brilla en 'Grandes Hits', rodada en Monterrey
finanzas_aguacate_3696d4baf4
Los alimentos de México ‘se comen al mundo’ en exportaciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
publicidad
×