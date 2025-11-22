Vecinos de San Rafael denuncian registro abierto

Habitantes de la calle Manuel María del Llano denunciaron la presencia de un registro abierto sobre la avenida San Rafael, municipio de Guadalupe; situación que ha afectado la vialidad de la zona durante más de dos semanas.

Como medida preventiva, los vecinos colocaron un costal de tierra sobre el registro para alertar a los automovilistas, sin embargo, este ha sido aplastado por los vehículos que circulan por la transitada avenida, incluyendo camiones y tráileres.

“Lo tapan y pasan camiones y tráileres y se vuelve a destapar, lleva así unas dos semanas”, comentó un vecino.

Los habitantes hacen un llamado al municipio para atender esta situación que representa un riesgo tanto para conductores como para peatones y ha generado molestias constantes en la comunidad.

