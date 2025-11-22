Cerrar X
Vecinos de San Rafael denuncian registro abierto

Como medida preventiva, los vecinos colocaron un costal de tierra sobre el registro para alertar a los automovilistas sin embargo, ya ha sido aplastado.

Habitantes de la calle Manuel María del Llano denunciaron la presencia de un registro abierto sobre la avenida San Rafael, municipio de Guadalupe; situación que ha afectado la vialidad de la zona durante más de dos semanas.

Como medida preventiva, los vecinos colocaron un costal de tierra sobre el registro para alertar a los automovilistas, sin embargo, este ha sido aplastado por los vehículos que circulan por la transitada avenida, incluyendo camiones y tráileres.

“Lo tapan y pasan camiones y tráileres y se vuelve a destapar, lleva así unas dos semanas”, comentó un vecino. 

Los habitantes hacen un llamado al municipio para atender esta situación que representa un riesgo tanto para conductores como para peatones y ha generado molestias constantes en la comunidad.


