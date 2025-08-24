Entrega Heriberto Treviño 15,000 útiles escolares en Juárez

Con el regreso a clases a poco más de una semana, el coordinador del grupo legislativo del PRI en Nuevo León, Heriberto Treviño, realizó la entrega de más de 15,000 paquetes de útiles escolares en el municipio de Juárez.

El abanderado tricolor participó en cuatro eventos de este programa en los que estuvo acompañado por dirigente municipal del PRI, Francisco Treviño, y del también diputado local, José Manuel Valdez.

“Con mucho esfuerzo, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón para tratar de ayudar a nuestros niños y jóvenes a que sigan con sus estudios, para llevarles esa bolsita de útiles escolares que sabemos que de algo les va a servir”, aseguró Treviño Cantú.

El único requerimiento para acceder a este apoyo social era acreditar que los hijos estuvieran inscritos a cualquier nivel de educación básica.

Treviño Cantú comentó que este programa se llevó a cabo para reafirmar el compromiso de su bancada con la educación en el estado, pues afirmó que padres de familia comentaron que se toparon con precios muy altos cuando buscaron surtir los útiles escolares.

“Traer un granito de arena a la economía de las familias es primordial porque ya empiezan las clases la próxima semana, y muchos tenemos tres o cuatro niños en las escuelas, y todo esto nos genera un gasto y un impacto en la economía de la casa, lo que les traemos les va a servir a los niños y a los jóvenes”, aseveró.

