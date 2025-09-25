Entrega Samuel García más de 1,300 testamentos gratuitos

A través de la Secretaría General de Gobierno, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezó la Brigada de Testamentos Gratuitos 2025 para entregar a 1,300 familias el documento legal en el Gimnasio Nuevo León Unido.

El mandatario estatal destacó la importancia de elaborar un testamento.

“Se les olvida el testamento, hay una desgracia, hay un accidente, no hay claridad, se van los hijos a juicio, tardan años. [...] corran la voz, son gratuitos, se tardan una mañana o una tarde y se van a ahorrar peleas, se van a ahorrar pleitos y a sus familias les van a dar certeza que es lo que más vale en este mundo, papelito habla”, dijo.

Por su parte el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna señaló que la Brigada de Testamentos Gratuitos es un esfuerzo para que los neoloneses prevengan conflictos futuros.

“Aquí hay tranquilidad, aquí hay futuro y aquí queremos que a Nuevo León siempre le vaya mucho mejor. Desde la Secretaría de Gobierno seguiremos trabajando por la tranquilidad de las familias porque con hogares tranquilos y herencias seguras, Nuevo León seguirá ascendiendo”, expresó.

Afirmó que para beneficiar a más personas, se aumentó el valor catastral máximo del inmueble para entrar en el programa de testamentos, que se elevó a 1,850,000 pesos.

En el evento, también se contó con la presencia de el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta; el Secretario del Trabajo, Federico Rojas; el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Héctor Mateo Urbina; el presidente del Colegio de Notarios, Norberto Jesús de la Rosa, y Andrés Rodríguez Mercado, Notario Público 149.

Así como los legisladores locales Brenda Velázquez, Lupita Rodríguez, Sandra Pámanes, y José Luis Garza.

