CASCARITA_EN_SAN_NICOLAS_DE_LOS_GARZA_05_5434d2e901
Nuevo León

Entrega Samuel útiles en escuelas de tiempo completo

El mandatario convivió con estudiantes, maestros y directivos durante las actividades denominadas Cascaritas de Verano, incluidas en Ponte Nuevo Ponte Mundial

  • 05
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó este jueves paquetes de útiles escolares a alumnos de la primaria Alfonso Reyes, en la colonia Casa Blanca, como parte del programa de Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada.

El mandatario convivió con estudiantes, maestros y directivos durante las actividades denominadas Cascaritas de Verano, incluidas en el programa Ponte Nuevo Ponte Mundial.

‘CASCARITA’ EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA 04.JPG

Acompañado del secretario de Educación, Juan Paura García, y de la titular de Codetur, Alejandra Morales, quien otorgó pases gratuitos a parques estatales, García reiteró que su gobierno ampliará la cobertura escolar con más horas de clase y actividades extracurriculares.

“Estamos ampliando la Jornada a un millón de niños. Además de dos horas extras, tendrán inglés, tecnología, deporte y, a partir de este año, instrumentos, música y arte. Queremos que todos los alumnos tengan mínimo ocho horas de clase; en el resto del país son cuatro”, declaró.

‘CASCARITA’ EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA 01.JPG

En esta entrega también fueron beneficiadas las primarias Fidel Velázquez, Daniel Urencio Martínez y Profesor Jesús Martínez López, junto con la anfitriona Alfonso Reyes.

Según datos oficiales, el programa abarca más de mil 340 escuelas y beneficia a poco más de 200 mil estudiantes, además de integrarse con otras estrategias como Vida Saludable Vive Feliz y Vive sin Drogas.


