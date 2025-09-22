Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_48_13_PM_2_6288861110
Nuevo León

Entregan Samuel y Mariana jardín de niños y lactario en Juárez

Con el nuevo jardín de niños en Palmanova, arrancó modelo de escuelas sustentables con el que se beneficiará a 250 menores y busca reducir rezago educativo

  • 22
  • Septiembre
    2025

En un nuevo modelo de infraestructura educativa con escuelas dignas y sustentables, el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez inauguraron en el municipio de Juárez un jardín de niños en la Colonia Villa de Palmanova.

El mandatario estatal destacó que la nueva infraestructura educativa se convierte en un legado para posicionar a Nuevo León en primer lugar en educación y con menos rezago.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 8.48.13 PM (1).jpeg

“Primer lugar en la educación, pero más importante que el ser el primer lugar en educación, en materia educativa lo importante es que no haya rezago, que todos los niños vayan a la escuela, y Nuevo León también primer lugar en reducción de rezago, ¿y cómo no se va a lograr si con estas escuelas sí te dan ganas de venir?”, expresó García.

“Que nuestros niños vayan a escuelas que tienen clima, a escuelas que tienen maestros bien profesionales, a escuelas que tienen material didáctico, libros, pantallas”.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 8.48.13 PM (3).jpeg

En el evento aseguró que, al igual que el gobierno del estado, que está haciendo en 4 años lo que en 40 años no hicieron pasadas administraciones, el municipio de Juárez se fortalece y alcanza los primeros lugares en rubros esenciales como seguridad, movilidad, transporte público y educación.

Durante la inauguración también estuvieron presentes el secretario de Educación, Juan Paura; el alcalde de Juárez, Félix Arratia, y el director de ICIFED, Luis Fernando Domínguez.

En su mensaje, la titular de Amar a Nuevo León destacó la importancia de la educación inicial en las niñas y niños.

“La educación inicial es la primera etapa en donde la mente se abre, la imaginación empieza a volar y donde el juego se convierte en aprendizaje. Pero también donde las sonrisas se transforman en confianza”, expresó Rodríguez.

“Por eso, cuando una niña o un niño cruza por primera vez la puerta de su kínder, le damos mucho más que la posibilidad de entrar a un salón. Le estamos dando la oportunidad de descubrir el mundo. Hoy aquí en Villas de Palmanova estamos sembrando oportunidad para 250 niñas y niños que merecen empezar su camino en un espacio seguro, bonito y digno”, agregó.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 8.48.13 PM.jpeg

Además del jardín de niños, en la Presidencia Municipal, Rodríguez inauguró el lactario número 116 de la Red de Alimentar con Amor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
ea039e64_7899_4465_b009_3a789e878b6e_9bdf56c537
Coahuila refuerza blindaje por caso de gusano barrenador en NL
817e7225_16b4_4919_9a01_289cda6f5845_611f08a4e6
Arranca programa alimentario en más de mil escuelas de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

ryan_trump_florida_732e906c11
Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump
ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
guido_torrado_8bb202e3d6
El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×