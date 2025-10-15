Envía Nuevo León ayuda a Veracruz en el Black Hawk

El gobernador Samuel García Sepúlveda dio salida al helicóptero Black Hawk cargado con ayuda humanitaria destinada a los afectados por las recientes inundaciones y lluvias en el estado de Veracruz.

El mandatario estatal destacó que la misión no solo busca entregar apoyo, sino también establecer puentes aéreos para llegar a zonas de difícil acceso terrestre.

"En este momento sale el Black Hawk rumbo a Pánuco a dejar despensas, rescatistas y se queda ahí el tiempo suficiente para ayudar a los damnificados y zonas de difícil acceso terrestre. Cuenten con la Fuerza Civil, con Protección Civil de Nuevo León", aseguró el gobernador.

El mandatario estatal, acompañado de Mariana Rodríguez Cantú y la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, encabezó el evento de salida del helicóptero.

En el evento las autoridades realizaron una "mano cadena" junto al titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, y personal de la Secretaría.

Herrera detalló que en el envío inicial se canalizaron 4 toneladas de alimentos y kits de limpieza.

Esta movilización forma parte de la estrategia Hambre Cero Nuevo León, la cual, en coordinación con diversos aliados y la ciudadanía ha logrado reunir más de 6.8 toneladas de ayuda en tan solo dos días.

Esta asistencia se ha canalizado a través de Protección Civil del Estado para asegurar su distribución aérea, terrestre y acuática en las áreas de Veracruz más afectadas.

