'Es montado con IA': Glen Zambrano sobre jaguar en Nuevo León

Luego de la fotografía difundida en redes sociales del jaguar en la colonia Olinalá, municipio de San Pedro, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Glen Zambrano, escribió en su cuenta de X que esta fotografía fue un truco más de la inteligencia artificial (IA).

No hay un Jaguar en Olinalá. Primero, este animal es un LEOPARDO y aquí en México no existen, segundo, en la zona no hay UMAs con leopardos a los que se les pudiera escapar, y tercero, cualquiera que sepa de diseño o foto sabe que ese leopardo es montado con IA. Gracias. pic.twitter.com/I7omiy98xc