Evita Mauricio Fernández 'negociazo' inmobiliario en San Pedro

Todo un “negociazo” para desarrolladores inmobiliarios con “intereses oscuros” era el plan urbano del exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño, al cual le metió “freno de mano” el actual edil, Mauricio.

Fernández, ya que este equivalía al valor del municipio, pero multiplicado por tres.

Al eliminarlo el pasado 28 de abril, se evitó que se concretara un lucrativo negocio que se estima en “miles de millones de dólares”, pero gracias a ello se evitó “acabar” con el San Pedro actual, “que cuesta mucho dinero”, afirmó Fernández.

En entrevista con El Horizonte, el alcalde panista afirmó que no tiene elementos suficientes para señalar si el exalcalde Treviño tenía algún interés, ni cuáles grupos inmobiliarios estaban inmiscuidos en el “negociazo”, pero señaló que dicho plan fue producto de “grandes presiones e intereses inmobiliarios” que buscaban ese cambio en San Pedro, para su beneficio, antes que para el de la ciudadanía.

Fernández señaló que dicho esquema urbano, que permitía multiplicar las casas y oficinas con tan sólo pagar el 1% del valor de la propiedad, era “una locura”, y que su aprobación fue producto de presiones y no de un proyecto benéfico.

“Yo no puedo acusar porque no tengo los datos, pero obviamente es muy claro que tuvo que haber grandes presiones e intereses inmobiliarios para que Miguel haya aprobado la locura que aprobó".

“Estás hablando de si quieres multiplicar a San Pedro por tres, pues nomás imagínate lo que hay ahorita, cuánto vale, pues échale por tres, pues ese es el valor; estás hablando de miles de millones de dólares”, indicó el edil.

Fernández Garza dijo que, desde su perspectiva, Treviño “odia” a San Pedro, pues, de otra manera, no encuentra explicación del interés de llenar el municipio de miles de departamentos “más chicos que los de Infonavit”.

Esto, dijo, no sólo se reflejó en el denominado plan de “Aprovechamiento Urbano Optativo”, sino también con el del casco municipal que privilegiaba vivienda vertical en espacios muy pequeños y el cual también se echó abajo.

“El Casco se multiplicaba por ocho, la cantidad de gente que viviría ahí, que es los cálculos que hicimos, y tenían departamentos más chiquitos que Infonavit en edificios verticales, y no tenemos ni calles, ni espacio para la vialidad, ni servicio, no tengo nada, era una simple, pues, digo, pues, fastidiar".

“Yo creo, en el fondo, creo que Miguel, pues odia a San Pedro. Yo no puedo pensar de otra forma o hay intereses muy oscuros, que no sé cuáles serán, con desarrolladores que, pues, querían cambiar, acabar con San Pedro. O sea, ¿cómo puedes pensar que un alcalde entre y quiera multiplicar por tres al municipio? Cuando más, ahorita ya no cabemos”, afirmó.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que Fernández Garza le puso “freno de mano” al plan urbano de Treviño, con el que se estima un crecimiento potencial de tres veces más las unidades de ocupación de San Pedro, al pasar de 69,353 actuales a 164,714, que es un 137% de aumento.

En tal escenario, se hubieran agregado 95,361 unidades más, que son el 218% de las 30,000 que contempla el plan urbano 2030.

“¿Pero de dónde se tomó esas facultades o cómo se le ocurrió que él (Miguel Treviño) podía multiplicar por tres la densidad de San Pedro y además llenarla de departamentitos para que algún chavo pueda ir a ver a su abuelita? Pues, oye, pues San Pedro es San Pedro y hay lo que hay, cuesta mucho dinero y gracias que lo hemos cuidado, y con esos proyectos…"

“Te voy a decir una cosa muy importante: no es nada más que quieres autorizar, tienes que vigilar a los que aquí viven y tienen sus inversiones y tienen su patrimonio y un proyecto de esto que les da en la torre a todos los actuales sampetrinos. ¿Por qué? Por una ambición desmedida y desubicada de Miguel Treviño, pues no se vale”, indicó.

'Regidores aprobaron sin saber, por presión

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, aseguró a El Horizonte que la presión por aprobar el plan se evidenció al grado que se le pidió al gobernador del estado publicar un plan que se aprobó al final de los dos trienios de Miguel Treviño.

Dijo que, seguramente, ni los regidores se dieron cuenta de lo que aprobaron.

“Yo no tengo datos puntuales, pero sin duda hubo demasiadísima presión para que se le aprobara a Miguel y unas de ellas, pues a días de salir de la administración, querían cambiar todo el casco que se multiplicaba por ocho la densidad que querían y, obviamente, le daban en la madre el casco, ¿no?".

“Pero, pues, yo, sin duda, debe haber habido, yo me imagino, desarrolladores o inmobiliarios interesados en estos cambios de densidad".

“Obviamente, presionaron, yo estuve al tanto, con las presiones que ejercieron y estaban pidiéndole al gobernador que se publicara lo que había aprobado el cabildo que, por lo que me doy cuenta, los regidores no tenían ni idea de lo que iban a aprobar, o sea, era acabarse a San Pedro. Ya se dieron cuenta de que cometieron un gran error y pues ya lo corregimos”, afirmó.

