Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_27_at_5_44_03_PM_c63fea07a7
Nuevo León

Exhortan al Inde a implementar protocolo contra el acoso

El Congreso local aprobó un exhorto para que se implemente un Protocolo para la Prevención, Detección y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual en el Deporte

  • 27
  • Octubre
    2025

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad un exhorto para que el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) implemente de manera inmediata un Protocolo para la Prevención, Detección y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual en el Deporte.

El exhorto fue hecho por la diputada de Morena, Anylú Hernández, quien destacó que la aprobación del exhorto representa un compromiso institucional para garantizar un deporte libre de violencia, donde prevalezcan el respeto, la equidad y la dignidad humana.

“Nos encontramos frente a una realidad que no puede ser ignorada. El deporte, que debería ser un espacio de desarrollo y formación, se ha visto vulnerado por casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de las propias instituciones encargadas de promoverlo".

“Casos como el de la medallista Haramara Gaitán reflejan la falta de actuación responsable y sensible por parte de las autoridades, lo que ha permitido que las víctimas sean revictimizadas y prevalezca la impunidad. La ausencia de un protocolo es un claro ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras y nuestros deportistas”, dijo Anylú Hernández.

El exhorto aprobado busca que el INDE adopte un protocolo formal con mecanismos de denuncia seguros y confidenciales, medidas de protección inmediata para las víctimas, separación temporal de presuntos agresores y sanciones efectivas.

Así mismo, Anylú Hernández agradeció el trabajo de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte por su disposición para dictaminar y respaldar la propuesta.

“Respaldar este dictamen es decirle al pueblo de Escobedo y de todo Nuevo León: no habrá tolerancia al acoso ni al abuso dentro del deporte”, agregó la diputada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_55_10_PM_ca50694250
Aumenta 30% en Nuevo León demanda de vivienda
amores_perros_a9b356d3dc
Cineteca proyectará 'Amores Perros' en 35 mm restaurado
03_INAUGURAN_SAMUEL_Y_MARIANA_LACTARIO_EN_GUADALUPE_ENTREGAN_TARJETAS_AYUDAMOS_A_LAS_MUJERES_25a15cc7a5
Camión gratis para mujeres con tarjeta ‘Ayudamos a las Mujeres’
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_27_at_5_11_01_PM_a2d7721da0
Trabajadores de Correos de México inician 'huelga silenciosa'
dia_de_muertos_dfdf37cf58
Día de Muertos dejará una derrama de $50,000 millones de pesos
Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_55_10_PM_ca50694250
Aumenta 30% en Nuevo León demanda de vivienda
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×