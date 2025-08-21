Cerrar X
Nuevo León

Exigen nuevamente a alcaldesa de Zuazua no violentar a regidora

El TEE ratificó la orden para que Elva Martínez se abstenga de actos discriminatorios hacia la síndica Ana Huerta tras denuncia por violencia política de género

  • 21
  • Agosto
    2025

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) exigió nuevamente a la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez, cumplir con las acciones preventivas para evitar más actos de violencia política de género en contra de la síndica segunda Ana Laura Huerta.

En el mes de julio, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) pidió a la alcaldesa abstenerse de cometer actos de violencia política en razón de género, esto después de una denuncia presentada por Huerta.

“Se ordena a la ciudadana Elva Deyanira Martínez González que por sí o una tercera persona se abstenga de realizar cualquier acto u omisión que pueda tener como efecto tratos diferenciados o discriminatorios en perjuicio de la ciudadana Ana Laura Huerta Sosa, Síndica Segunda del ayuntamiento de General Zuazua, Nuevo León; así como de obstaculizar el derecho de libre ejercicio del cargo público de la citada Huerta Sosa”, se lee en el primer escrito del IEEPC.

Ahora, la resolución del TEE ratifica lo que pidió el IEEPC, al considerar que se cumplió con la fundamentación y motivación exigidas y, al no ser sancionadoras, se deben cumplir.

“Este tipo de medidas adquiere su justificación si la integridad física o psicológica de la víctima requiere protección provisional y urgente, derivado de una afectación producida o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

“Dichas precauciones no tienen el carácter sancionatorio, porque buscan prevenir una actividad que a la postre puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida”, se lee en la resolución.

La síndica segunda del municipio de Zuazua, Ana Laura Huerta, ganó una denuncia contra la alcaldesa Elva Deyanira Martínez, ya que esta ejercía violencia política de género en su contra desde su cargo como presidenta municipal.

Según la denuncia por parte de la síndica, desde que llegaron a sus puestos, Deyanira Martínez le omitía información, la invisibilizaba e incluso llegó a ser hostigada por la alcaldesa, a pesar de que Ana Laura Huerta formaba parte de la planilla que le dio el triunfo a la presidenta municipal.

Además de negarse a compartirle información, a Huerta tampoco se le entregó un vehículo como sí se hizo con el síndico primero y se le asignó un horario laboral, cuando a su compañero sindical tampoco lo hizo.

La denuncia fue presentada por Ana Laura Huerta el pasado 20 de junio ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), la cual fue estudiada y resuelta en favor de la agraviada el pasado lunes 30 de junio.


