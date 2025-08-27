Cerrar X
Nuevo León

Familias de Juárez reciben escrituras con 'Gol por tu Patrimonio'

Tras décadas de espera, 38 familias juarenses obtuvieron certeza jurídica con la entrega de escrituras en el programa “Gol por tu Patrimonio”.

  • 27
  • Agosto
    2025

Tras más de 20 años de incertidumbre patrimonial, 38 familias juarenses finalmente recibieron las escrituras que los acreditan como legítimos dueños de sus hogares, gracias al programa “Gol por tu Patrimonio”, impulsado por el Gobierno Municipal en coordinación con Fomerrey y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León.

El alcalde Félix Arratia Cruz encabezó la primera entrega realizada en el Espacio de Unidad San Francisco, donde vecinos de colonias como Monte Kristal, Los Valles, Arboledas de San Roque, Cerro de la Silla y Burócratas de Guadalupe celebraron este avance.

“Hoy no solo reciben un documento, reciben tranquilidad. La certeza de que su patrimonio ya les pertenece y de que sus hijas e hijos crecerán con la seguridad de un hogar propio”, expresó el edil, al destacar que este logro representa un paso clave en la regularización de asentamientos que por décadas quedaron en el abandono.

Arratia subrayó que la actual administración, con apenas 10 meses en funciones, no solo se ha enfocado en la entrega de escrituras, sino también en llevar infraestructura básica a colonias rezagadas: pavimentación, bacheo, drenaje, agua potable y rehabilitación de parques.

Durante el evento, los beneficiarios participaron en la dinámica “Gol por tu Patrimonio”, en la que cada familia cobró un penalti para recibir simbólicamente sus escrituras, en alusión al próximo Mundial 2026 en el que Nuevo León será sede.

Por su parte, Eugenio Montiel Amoroso, director del Instituto de la Vivienda estatal, reconoció la colaboración del municipio para avanzar en la regularización de la tierra en Juárez.

La segunda entrega del programa está programada para el 10 de septiembre, con lo que el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de garantizar certeza jurídica, mejorar la calidad de vida y construir un futuro más próspero para las familias juarenses.


