Intensifica Parras acciones de limpieza en el Panteón San José

Se contempla un abastecimiento adicional con pipas ante la pronosticada demanda de agua por la conmemoración del Día de Muertos

  • 29
  • Septiembre
    2025

Con motivo de la próxima celebración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Parras puso en marcha un operativo especial de limpieza y mantenimiento en el Panteón San José, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio digno, ordenado y seguro al visitar a sus seres queridos.

El director de Servicios Públicos, Felipe de Jesús Núñez Morales, informó que, por instrucciones del alcalde Fernando Orozco Lara, cuadrillas municipales realizan labores de poda de árboles, deshierbe, retiro de escombro, recolección de basura y barrido general.

“Empezamos la semana pasada con el corte de ramas, ya que son árboles muy antiguos y buscamos evitar daños en las lápidas”,

 explicó el funcionario.

Las acciones se intensificaron este lunes con el uso de desbrozadoras y se mantendrán de forma continua hasta el próximo 2 de noviembre, fecha en la que se espera una gran afluencia de visitantes.

Núñez Morales añadió que el Municipio contempla un abastecimiento adicional de agua con pipas, ante la elevada demanda durante la conmemoración.

Por su parte, el alcalde Fernando Orozco Lara destacó que el objetivo es que el Panteón San José sea un espacio limpio y seguro, al tiempo de preservar la imagen urbana del municipio.

“Nuestro compromiso es mantener vivas nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones en uno de los recintos más concurridos en estas fechas”, señaló.


