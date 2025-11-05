Federación consiente a Nuevo León con 8% más del gasto federal

En el 2026, el gobierno federal aumentará en casi $23,000 millones de pesos el gasto que ejerce en Nuevo León, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 que se aprobó anoche en la Cámara de Diputados.

Este pasará de $290,000 millones de pesos a $313,000 millones de pesos, que es un aumento de 8% para el año siguiente.

Según información a la que El Horizonte obtuvo en exclusiva, el rubro que tendrá un crecimiento meteórico es el de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, pues crecerá casi 700% al pasar de $1,823 millones de pesos a $14,496 millones de pesos, que es una diferencia a favor de más de $12,600 millones de pesos.

También destaca que se crea el rubro de “servicios de salud” para el IMSS, al que se le destinarán $10,633 millones de pesos para crear hospitales en Santa Catarina y Escobedo, entre otras unidades médicas.

Dentro de este presupuesto también se contempla una inversión de $1,014 millones de pesos en obras del sector salud en Nuevo León, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Y es que en el desglose de gastos en proyectos de inversión con asignación, se integra una cifra para obras como la Unidad de Medicina Familiar en Escobedo con una inversión de $138 millones de pesos, así como otra en Salinas Victoria y un hospital regional en Santa Catarina valuado en más de $636 millones.

Por su parte, el Issste destinará $48 millones a la ampliación del Hospital Constitución.

Proyectos de infraestructura

Entre los proyectos estratégicos para la entidad destaca el llamado Tren del Norte, que conectará Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo a lo largo de 363 kilómetros, con paradas en Santa Catarina, Monterrey Centro y Monterrey Norte (Escobedo). Para este proyecto ferroviario se proyecta la asignación de $14,386 millones de pesos.

Finalmente, Petróleos Mexicanos destinará recursos a la refinería de Cadereyta para sustituir equipos obsoletos y dar mantenimiento a las instalaciones como parte del plan 2024-2028, con el objetivo de mejorar procesos y reducir emisiones contaminantes.

Mientras que el Ramo 28 de Participaciones Federales desglosa el Fondo General de Participaciones con un incremento del 5.4%, es decir, $53,193 mdp, al igual que el 11.7% más para el Fondo de Fomento Municipal, cerrando en $2,226 mdp en términos reales.

Para el Ramo 33 de Aportaciones Federales, destaca el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que en 2025 recibió $335 millones de pesos y para el ejercicio fiscal 2026 aún no está disponible, hasta el transcurso del mismo.

Y los que bajan

En contraste, lo que tuvo una leve reducción es el gasto en Bienestar, es decir, en apoyos sociales, pues pasará de $15,097 millones de pesos este año a $14,753 millones de pesos, que es un 2% de reducción y una diferencia negativa neta de $344 millones de pesos.

Asimismo, contempla un decremento en seis ramos más, entre los que destacan el Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con una reducción de 35%, el Instituto Nacional Electoral con 25% menos y el Trabajo y Prevención Social con menos 8 por ciento.

Y a nivel federal

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla una inversión de $536,800 millones de pesos destinada a 13 proyectos prioritarios, lo que representa el 5.3% del gasto total.

Entre los rubros con mayor asignación destacan Petróleos Mexicanos (PEMEX), con $247,230 millones de pesos, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con $61,091 millones.

También se prevé financiamiento para los nuevos trenes con $104,576 millones, el Tren Maya con $30,000 millones y las obras hidráulicas de la Conagua con $20,762 millones, además de recursos para infraestructura carretera, seguridad y proyectos estratégicos en el Istmo de Tehuantepec.

El Horizonte dio a conocer el pasado 03 de noviembre que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que será discutido en el pleno de San Lázaro a partir de este miércoles y podría prolongarse hasta el viernes.

Tras una sesión de poco más de tres horas, marcada por tensiones incluso entre los propios legisladores de Morena, el dictamen fue avalado con 39 votos a favor, de Morena y aliados, y 15 en contra, de PAN, PRI y MC.

La oposición criticó que el presupuesto privilegie los llamados “proyectos faraónicos”, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, mientras se reducen recursos para salud y seguridad.

