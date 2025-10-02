Felicitan a Nuevo León por cero casos de sarampión

El gobierno federal felicitó al estado de Nuevo León porque aquí no se han registrado brotes de sarampión, como en otras entidades.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional del gobierno federal, Ramiro López Elizalde, pidió a la población aprovechar las vacunas que hay contra las diversas enfermedades.

El funcionario acudió al evento en el que el gobierno estatal conmemoró los tres años de creación del programa estatal "Cuidar tu Salud".

Reconoció la labor del gobernador Samuel García y de su equipo de trabajo.

"Felicito por ese esfuerzo que se hace todos los días para cerrarle el paso al sarampión en este Estado, con cero casos registrados; no hay casos en este Estado, por eso va una doble felicitación", dijo.

