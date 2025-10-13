Cerrar X
Nuevo León

Fiscalía de NL presenta nueva política de persecución penal

La política tiene como eje central investigar, entender y prevenir el fenómeno del delito, yendo más allá de la reacción ante crímenes y brindar más seguridad

  • 13
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentó su nueva política de persecución penal, en un evento realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se dieron cita autoridades estatales, académicas y representantes de diversos sectores.

La política, construida a lo largo de 15 meses de trabajo colaborativo, tiene como eje central investigar, entender y prevenir el fenómeno del delito en la entidad, mediante una estrategia integral que va más allá de la reacción inmediata ante los crímenes y así brindar mayor seguridad. 

“El punto central son las víctimas a las cuales merecemos darles atención. También se van a priorizar los casos y atacar a la delincuencia”, dijo Javier Flores Saldívar, fiscal general. 

El titular de la Fiscalía General de Justicia destacó que esta política surge de un esfuerzo colectivo que incluyó la identificación de deficiencias dentro del sistema y el objetivo de optimizar los recursos institucionales. 

“Es mediar desde el principio para tratar de agilizar y que los recursos sean utilizados en investigaciones más fuertes”, señaló.

La estrategia está basada en cinco objetivos estratégicos, entre los que se incluyen:

  • Responder de forma efectiva a las violencias más nocivas, así como a la delincuencia recurrente. 
  • Ofrecer respuestas oportunas y eficaces a las víctimas del delito. 
  • Debilitar los patrimonios ilegales. 
  • Garantizar el acceso efectivo a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes. 
  • Fortalecer la confianza ciudadana en la fiscalía mediante resultados visibles y atención centrada en las personas.

Uno de los elementos clave de esta nueva política será la creación de un órgano, que permitirá medir su impacto, eficacia y áreas de mejora.

Flores Saldívar enfatizó la importancia de construir un modelo que no solo actúe, sino que también comprenda las raíces del delito. 

“El ciudadano debe ya comenzar a entender que nuestro objetivo primordial es servir a ellos y darles una cercanía con la fiscalía y recuperar su confianza, en la inteligencia de que se les va a combatir a los delincuentes prolíficos, ya sea contra la integridad de las personas o también contra el patrimonio”, concluyó.


