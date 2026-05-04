Fomenta Cíivitas convivencia familiar mediante Alameda de Pinta

Para seguir impulsando la convivencia familiar, el Centro Cívitas llevó a cabo una nueva edición de Alameda de Pinta, la cual contó con la participación especial del Arzobispo de Monterrey, monseñor Rogelio Cabrera López.

En el lugar chicos y grandes pudieron disfrutar de diversas actividades recreativas, en el centro de Monterrey.

“Esto es un ejemplo de que las autoridades, sociedad civil y la iglesia podemos ayudar y empujar a que los espacios públicos sean este espacio de convivencia que se necesitan, para no ser repetitivo, para reconstruir el tejido social, para la paz, y para esas fotografías tan bonitas que nos emocionan mucho que son los papás, y los demás pintando con los niños, disfrutando en sana convivencia”, indicó Cabrera López.

El arzobispo realizó un recorrido por los pasillos de la Alameda dando la bendición a los jóvenes que apoyan en la organización de las actividades, agradeciendo las ganas de apoyar a los más pequeños.

“Este lugar, esta Alameda, es un lugar de encuentro que tenemos siempre que favorecer, la única manera de superar, violencia y conflictos es encontrarnos unos y otros de esa manera fraternizamos. De esa manera somos amigos, apoyo de todo corazón a este Centro Cívitas que tiene la iniciativa de devolver lo que siempre ha tenido esta Alameda, ser un lugar de amistad, un lugar donde durante décadas aquí se han construido más, incluso matrimonios, noviazgos, es un lugar precioso histórico para Monterrey”.

Tras la bendición, se realizó la misa en compañía de ciudadanos.

Las actividades son pensadas en la convivencia y la integración familiar, como pinturas, bicicletas, juegos y mucho más.

La próxima edición se realizará el 17 de mayo, con entrada gratuita.

A casi tres años, el evento ha reunido a más de 100 mil asistentes, informaron los organizadores.

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