Frente frío trae lluvias y tormentas a Nuevo León este lunes
La llegada del frente frío a la región provocará lluvias tanto en el Área Metropolitana como en distintas partes de Nuevo León durante la tarde de este lunes
- 01
-
Septiembre
2025
Se pronostica que dichas lluvias se presenten a partir de las 15:00 hrs en el Área Metropolitana y en los siguientes municipios:
- Santiago
- Allende
- Galeana
- Iturbide
- Salinas Victoria
- Hidalgo
- Abasolo
- El Carmen
- Mina
- Linares
- Hualahuises
- Montemorelos
Las lluvias fuertes y tormenta eléctrica estarán acompañadas de rachas de viento de entre 40 a 60 km/h. Se pronostica una temperatura máxima de 34 grados con una mínima de 23 grados.
Además de Nuevo León, otros estados afectados por dichas precipitaciones serán Coahuila y Tamaulipas, debido a la masa de aire frío proveniente de Estados Unidos que reforzará el sistema frontal número 1.
Protección Civil del Estado continuará actualizando la información en conjunto con CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional. Instan a la población a considerar dicho pronostico, ante el reciente regreso a clases.
Con información de Diana Leyva.
