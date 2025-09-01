Cerrar X
Nuevo León

Frente frío trae lluvias y tormentas a Nuevo León este lunes

La llegada del frente frío a la región provocará lluvias tanto en el Área Metropolitana como en distintas partes de Nuevo León durante la tarde de este lunes

  • 01
  • Septiembre
    2025

La llegada del frente frío a la región provocará lluvias tanto en el Área Metropolitana como en distintas partes de Nuevo León durante la tarde de este lunes. 

Se pronostica que dichas lluvias se presenten a partir de las 15:00 hrs en el Área Metropolitana y en los siguientes municipios:

  • Santiago
  • Allende
  • Galeana
  • Iturbide
  • Salinas Victoria
  • Hidalgo
  • Abasolo
  • El Carmen
  • Mina
  • Linares
  • Hualahuises
  • Montemorelos

Las lluvias fuertes y tormenta eléctrica estarán acompañadas de rachas de viento de entre 40 a 60 km/h. Se pronostica una temperatura máxima de 34 grados con una mínima de 23 grados.

Además de Nuevo León, otros estados afectados por dichas precipitaciones serán Coahuila y Tamaulipas, debido a la masa de aire frío proveniente de Estados Unidos que reforzará el sistema frontal número 1.

Protección Civil del Estado continuará actualizando la información en conjunto con CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional. Instan a la población a considerar dicho pronostico, ante el reciente regreso a clases.

Con información de Diana Leyva.


