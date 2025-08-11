Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T133600_648_a9a9d6a439
Nuevo León

Fuerza Civil busca a policía implicado en muerte de ciclista

Fuerza Civil condenó este lunes la actuación de un elemento que se dio a la fuga luego de que presuntamente arrolló a un ciudadano que viajaba en bicicleta

  • 11
  • Agosto
    2025

Fuerza Civil condenó este lunes los hechos en los que un ciudadano que viajaba en bicicleta perdió la vida, presuntamente tras ser arrollado por un elemento de la corporación, quien posteriormente se habría dado a la fuga.

En un comunicado, la dependencia informó que mantiene plena colaboración con las autoridades investigadoras para localizar al presunto responsable y ponerlo a disposición de la justicia, a fin de que responda por los actos en los que participó.

De manera paralela, Fuerza Civil inició un procedimiento sancionador interno para dar de baja al elemento, por violar los códigos de disciplina y ética que rigen a la corporación.

“Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia afectada por estos lamentables hechos, y estaremos en contacto con ellos, a través de las instancias correspondientes, para apoyarlos en estos difíciles momentos”, señaló la institución.

Las autoridades no han revelado la identidad del elemento involucrado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_cdb521a6c0
Exdirector de Coatepec Harinas recibe 10 años por extorsión
fgr_chapo_quintero_eua_3962c85cc6
Critica FGR acuerdos de EUA con 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero
EH_UNA_FOTO_a822271f44
Confirma Presidencia que NL redujo un 73% homicidios en 10 meses
publicidad

Últimas Noticias

6cd4e5f0_a000_4f05_ad05_0b134c4cc23a_77a8de7d10
Presentarán modificaciones a Ley de Coordinación Metropolitana
EH_UNA_FOTO_2_ce02e29433
Detienen en Miami a Jhayco por presunta posesión de drogas
EH_UNA_FOTO_d7768f24b1
Alerta Coparmex pérdida de 3,000 empleos en sureste de Coahuila
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×