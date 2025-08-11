Fuerza Civil busca a policía implicado en muerte de ciclista

Fuerza Civil condenó este lunes los hechos en los que un ciudadano que viajaba en bicicleta perdió la vida, presuntamente tras ser arrollado por un elemento de la corporación, quien posteriormente se habría dado a la fuga.

En un comunicado, la dependencia informó que mantiene plena colaboración con las autoridades investigadoras para localizar al presunto responsable y ponerlo a disposición de la justicia, a fin de que responda por los actos en los que participó.

De manera paralela, Fuerza Civil inició un procedimiento sancionador interno para dar de baja al elemento, por violar los códigos de disciplina y ética que rigen a la corporación.

“Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia afectada por estos lamentables hechos, y estaremos en contacto con ellos, a través de las instancias correspondientes, para apoyarlos en estos difíciles momentos”, señaló la institución.

Las autoridades no han revelado la identidad del elemento involucrado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

