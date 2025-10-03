Cerrar X
Nuevo León

‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África

Irene Martínez Granja vive desde el 2020 en Ghana, África occidental, donde ha emprendido un negocio poco común: una tortillería

  • 03
  • Octubre
    2025

A miles de kilómetros de su natal Monterrey, la tradición y el sabor de la tortilla mexicana tienen un nuevo hogar. 

Irene Martínez Granja, originaria de la Sultana del Norte, vive desde hace cinco años en Ghana, país de África occidental, donde ha emprendido un negocio poco común: una tortillería.

Irene ha logrado llevar este producto esencial de la gastronomía mexicana hasta África, adaptando la receta a los ingredientes locales.

La experiencia de Irene no es improvisada. Su familia es dueña de una tortillería en la colonia Laderas del Topo Chico, en Monterrey, desde 1981, lo que le proporcionó un conocimiento profundo del proceso, desde la nixtamalización.

Sin embargo, el emprendimiento en África presentó desafíos únicos.

“Al principio no fue fácil”, recuerda. El verdadero reto fue conseguir cal, un ingrediente esencial para la nixtamalización. Tras más de un año de ensayo y error, Irene logró encontrar la fórmula para recrear el sabor exacto.

Hoy, Irene elabora y vende sus tortillas bajo la marca “La Regia” con ayuda de su cuñado. Diariamente producen alrededor de 200 tortillas. Sus ventas iniciaron entre la comunidad hispana, pasando el éxito de boca en boca, y actualmente los ghaneses también disfrutan del sabor de México.

Un paquete de 20 tortillas se vende a 90 cedis ghaneses, lo que equivale a unos 160 pesos mexicanos.

Para Irene, la tortillería es solo el inicio de un proyecto más ambicioso.

“Mis planes a futuro son abrir un restaurante aquí, pero en sí con la temática de México del norte al sur, no quedarme con solo una parte, mostrar en sí México, todo. Estoy muy orgullosa de México, de Monterrey”, expresó.

Así, Irene Martínez Granja transforma su nostalgia en negocio, manteniendo viva una tradición familiar en un continente completamente diferente.


