Nuevo León

Gobierno y alcaldías refuerzan unidad por Nuevo León

El Secretario General de Gobierno, destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es clave para el desarrollo del estado

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó la importancia de la coordinación entre municipios y el Estado para garantizar un mejor futuro a Nuevo León.

Esto ocurre en el marco del primer año de las administraciones municipales 2024-2027.

“Lo más importante es que trabajemos juntos por el bien de Nuevo León. Agradezco a los alcaldes la invitación a sus informes y el respaldo que hemos encontrado, sin importar colores. Eso habla de madurez política y de un gobierno de puertas abiertas”, señaló.

El funcionario subrayó que la Mesa de Coordinación Metropolitana es ejemplo de cómo alcanzar acuerdos que benefician directamente a la ciudadanía, particularmente en temas de seguridad, movilidad y medio ambiente.

Flores Serna reconoció también los proyectos estratégicos impulsados por las alcaldías en infraestructura y desarrollo económico, los cuales se alinean con la visión estatal de consolidar a Nuevo León como el motor de México.

“A Nuevo León nada lo detiene. Se vienen cosas grandes como el Mundial, las nuevas líneas del Metro, más camiones, parques modernos, entre otras obras que van a consolidarnos como el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el diálogo y la unidad serán la base para que la zona metropolitana crezca con orden y visión de futuro.

“Lo mejor está por venir y lo vamos a construir juntos, con trabajo y unidad”, concluyó.


