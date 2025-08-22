Habrá operativo vial y de seguridad concierto de Shakira

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará este sábado un operativo especial en la Arena Monterrey con motivo del concierto de Shakira.

Participarán más de 150 oficiales de Policía y Tránsito, que brindarán seguridad y supervisión vial a partir de las 18:00 horas.

Recomendaron a los automovilistas tomar vías alternas, como Morones Prieto, Ruiz Cortines, Félix U. Gómez o Churubusco, para evitar congestión cerca del recinto.

Los oficiales estarán ubicados en las avenidas Madero, Fundidora y la zona de la “Y” Griega; no se prevén cierres, pero se sugiere precaución a quienes no asistirán al evento.

Asistentes deben considerar transporte público, taxis digitales o traslado por familiares; la policía garantizará seguridad dentro y fuera del recinto.

