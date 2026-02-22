Podcast
Nuevo León

Confirman que cuerpo en casa abandonada es de joven desaparecida

La joven trabajaba en un bar del centro de Monterrey y su pareja sentimental impulsó la búsqueda que derivó en el hallazgo de su cuerpo

  • 22
  • Febrero
    2026

La identidad de la mujer localizada sin vida en un domicilio de la colonia Roma fue confirmada este fin de semana por sus familiares.

Se trata de Alejandra Elizabeth Medrano, de 28 años, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 30 de enero en Monterrey.

La confirmación se dio a conocer a través de publicaciones en redes sociales realizadas por allegados a la joven, quienes señalaron que el cuerpo encontrado durante un cateo corresponde a ella.

Activación de ficha de búsqueda

De acuerdo con información oficial, la desaparición fue denunciada días después de que se perdió contacto con la joven, lo que derivó en la activación de una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata.



Cateo y hallazgo del cuerpo

El hallazgo ocurrió el miércoles 18 de febrero, cuando agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Río Guadalquivir y Palestina, en la colonia Roma, en Monterrey.

La diligencia formaba parte de una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de una mujer, durante el operativo, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer al interior de la vivienda.

Trascendió que la joven trabajaba en un bar del centro de Monterrey y que su pareja sentimental impulsó la búsqueda que derivó en el hallazgo de su cuerpo; en primera instancia se encontró otra persona sin vida diez días antes en el mismo lugar.

Antecedente en el mismo domicilio

Y es que el pasado 08 de febrero, fue cuando autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro del mismo domicilio aparentemente abandonado, el cadáver fue hallado cubierto con cartón y basura, con huellas de violencia, por lo que el inmueble quedó asegurado.

Investigación en curso

La Fiscalía no ha informado públicamente si en el lugar fueron asegurados indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió la desaparición ni las causas de la muerte de la joven.

Fue hasta la noche del sábado cuando la familia de Alejandra Elizabeth Medrano confirmó que se trataba de ella.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades estatales, quienes deberán determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existe la probable responsabilidad de alguna persona.

Mientras tanto, familiares y personas cercanas a la joven han expresado su pesar y han solicitado que el caso se esclarezca conforme avancen las indagatorias.


Comentarios

