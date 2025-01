Harán paro 250 transportistas por eliminación de pago en efectivo

Alrededor de 250 operadores de camiones de diferentes rutas harán paro de labores este martes 14 de enero en protesta por la eliminación del pago en efectivo en el transporte público.

Pedro Alejo Rodríguez de la Organización Ciudadano Empoderado indicó que al menos 250 operadores de la ruta 310 y la 107 y otras cinco mas del poniente de Monterrey no prestarán el servicio durante todo el día.

Esto es un acto de empatía por parte de los choferes para que sigan aceptando el pago en efectivo y que se eche para atrás el tarifazo.

Es muy importante decirle a los ciudadanos que se tienen que involucrar en el tema de parar estos abusos del gobierno y hago un llamado a los empresarios a que apoyen a sus trabajadores porque no podemos tener un gobierno opresor e insensible ante las verdaderas necesidades del pueblo, dijo Pedro Alejo.

Estas manifestaciones tienen como fin el que el gobierno elimine la norma de no aceptar efectivo en los camiones, ya que muchas personas aún no cuentan con la tarjeta nueva o no entienden como usar la aplicación Urbani, además que no hay suficientes puntos de recarga como anteriormente con el sistema Feria.

Lo anunciamos para que los ciudadanos se vayan preparando, porque el paro va a ser este martes 14 de enero, para que sepan que en esas rutas y otras 5 más, no se prestará el servicio, agregó.

Al cuestionarlo sobre cuáles son las cinco rutas adicionales que tampoco prestarán el servicio, el manifestante indicó que aún no podía revelarlas, ya que los operadores tienen miedo a las represalias que les podrían dar para evitar el paro.

Actualmente no todas las rutas dejaron de aceptar efectivo, pero hay algunas en las que los usuarios aseguraron que no se les avisó y han realizado filas por mas de 40 minutos para que al final no los dejaran subir a la unidad por no contar con la tarjeta.

