Nuevo León

Hombres roban 4 botellas de whisky del HEB de San Pedro

  • 07
  • Septiembre
    2025

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a dos hombres, identificados como Ezequiel “N” de 43 años y Juan “N” de 48 años, por el presunto robo de cuatro botellas de whisky en el supermercado HEB ubicado en Gómez Morín y Roble.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando la encargada de seguridad de la tienda detectó que los individuos escondían el producto dentro de su ropa.

Tras el reporte, las autoridades acudieron al lugar y trasladaron a los sospechosos al C2 para determinar su situación legal.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reafirma su compromiso con una política de cero tolerancia ante cualquier delito, con el objetivo de garantizar la seguridad y la paz en el municipio.


