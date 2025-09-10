Implementa Monterrey contraflujo en cruce de Colón y Madero
A partir de este miércoles, el municipio de Monterrey habilitará un nuevo carril de contraflujo en avenida Cristóbal Colón para desatorar la circulación en la zona de la Y Griega, afectada por los trabajos de la Línea 6 del Metro.
La medida será temporal, aplicando de 15:00 a 5:30 horas, permitiendo que los automovilistas que circulen por avenida Madero se desvíen en Prisciliano Elizondo hacia el norte y tomen Colón al oriente mediante dos carriles izquierdos en contraflujo.
Personal del tránsito municipal realizará un operativo para orientar a los conductores.
Cierres y restricciones viales
El carril de contraflujo se implementa debido al cierre parcial de Madero, entre Prisciliano Elizondo y Colón, y la restricción de Colón en sentido oriente a poniente, entre Flores Magón y Prolongación Madero.
Como alternativas, quienes se dirijan al puente Guadalupe podrán seguir por Colón hasta Benito Juárez; quienes vengan de Constitución o Guadalupe deberán usar Hermanos Flores Magón al norte y luego Prolongación Madero al poniente para incorporarse a Colón.
Desvíos y acceso a colonias
Para los automovilistas que utilicen el reversible hacia Miguel Alemán o Linda Vista, se sugiere continuar por Prolongación Madero al oriente.
El acceso local a la colonia Obrera quedará garantizado por la calle Reforma, asegurando que los residentes puedan ingresar y salir de la zona durante los trabajos del Metro.
