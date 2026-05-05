Fomenta Civitas convivencia familiar mediante Alameda de Pinta

Para seguir impulsando la convivencia familiar, el centro Civitas llevó a cabo una nueva edición de Alameda de Pinta, la cual contó con la participación especial del arzobispo de Monterrey, monseñor Rogelio Cabrera López.

En el lugar, chicos y grandes pudieron disfrutar de diversas actividades recreativas en el centro de Monterrey, en un ambiente enfocado en la integración social.

“Esto es un ejemplo de que las autoridades, la sociedad civil y la iglesia podemos ayudar y empujar a que los espacios públicos sean este espacio de convivencia que se necesita para reconstruir el tejido social para la paz”, indicó Cabrera López.

Promueven reconstrucción del tejido social

El arzobispo realizó un recorrido por los pasillos de la Alameda, donde también brindó la bendición a los jóvenes organizadores de las actividades, reconociendo su esfuerzo por fomentar espacios seguros y de esparcimiento para la comunidad.

“Este lugar es un punto de encuentro que debemos favorecer; es la única manera de superar la violencia y los conflictos: encontrándonos unos con otros”, expresó.

Asimismo, destacó el valor histórico de la Alameda como un espacio tradicional de convivencia en Monterrey, donde por décadas se han fortalecido lazos sociales e incluso familiares.

Actividades gratuitas para toda la familia

Durante la jornada, los asistentes participaron en actividades como pintura, ciclismo, juegos recreativos y dinámicas pensadas para fomentar la unión familiar.

Tras el recorrido, se llevó a cabo una misa en compañía de ciudadanos que acudieron al evento.

Los organizadores informaron que, a casi tres años de su creación, Alameda de Pinta ha reunido a más de 100,000 asistentes, consolidándose como un espacio clave para la convivencia en la ciudad.

La próxima edición se realizará el 17 de mayo y contará nuevamente con entrada gratuita para el público en general.

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