Impulsa Arca Continental proyecto para recuperar agua

En Monterrey, un proyecto de reparación de fugas en el Acueducto Mina 2 permitirá recuperar más de 4 mil millones de litros de agua potable al año, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema que abastece a la zona metropolitana.

La intervención se llevó a cabo en un tramo de aproximadamente dos kilómetros, donde se detectaron más de 20 fugas significativas que provocaban pérdidas de agua durante su conducción hacia la ciudad.

Para atender esta problemática, se instalaron 25 sellos herméticos especializados dentro de la tubería, utilizando tecnología que permite detener las fugas sin necesidad de reemplazar toda la infraestructura, optimizando así el aprovechamiento del recurso.

El proyecto fue desarrollado en colaboración entre Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Coca-Cola México, Arca Continental y el apoyo técnico de la organización Global Environment & Technology Foundation (GETF), especializada en iniciativas de seguridad hídrica.

La intervención está enfocada en mejorar la eficiencia de la infraestructura existente y reducir pérdidas en el sistema de abastecimiento.

Se estima que el volumen de agua recuperado equivale a más de 400 mil pipas de agua de 10 mil litros, o al llenado de más de 1,600 albercas olímpicas al año, benefi ciando directamente a más de 500 mil personas en municipios como Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Salinas Victoria y El Carmen.

A lo largo de sus 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental ha asumido el compromiso de generar y compartir valor con las comunidades donde opera, impulsando iniciativas que contribuyen a su desarrollo sostenible.

En este contexto, la compañía impulsa una estrategia de seguridad hídrica enfocada en tres pilares: el uso eficiente del agua en operaciones, la conservación de fuentes y el acceso y cultura del agua.

En el marco del Día Mundial del Agua, la compañía destacó que este tipo de proyectos reflejan cómo la colaboración entre empresas, gobierno y organizaciones especializadas puede generar soluciones concretas para fortalecer la disponibilidad de agua en las ciudades.

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