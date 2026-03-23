Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
arca_proyecto_agua1_abf12133b9
Nuevo León

Impulsa Arca Continental proyecto para recuperar agua

Proyecto de reparación de fugas en el Acueducto Mina 2 permitirá recuperar más de 4 mil millones de litros de agua potable al año

  • 23
  • Marzo
    2026

En Monterrey, un proyecto de reparación de fugas en el Acueducto Mina 2 permitirá recuperar más de 4 mil millones de litros de agua potable al año, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema que abastece a la zona metropolitana.

La intervención se llevó a cabo en un tramo de aproximadamente dos kilómetros, donde se detectaron más de 20 fugas significativas que provocaban pérdidas de agua durante su conducción hacia la ciudad.

Para atender esta problemática, se instalaron 25 sellos herméticos especializados dentro de la tubería, utilizando tecnología que permite detener las fugas sin necesidad de reemplazar toda la infraestructura, optimizando así el aprovechamiento del recurso.

El proyecto fue desarrollado en colaboración entre Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Coca-Cola México, Arca Continental y el apoyo técnico de la organización Global Environment & Technology Foundation (GETF), especializada en iniciativas de seguridad hídrica.

La intervención está enfocada en mejorar la eficiencia de la infraestructura existente y reducir pérdidas en el sistema de abastecimiento.

Se estima que el volumen de agua recuperado equivale a más de 400 mil pipas de agua de 10 mil litros, o al llenado de más de 1,600 albercas olímpicas al año, benefi ciando directamente a más de 500 mil personas en municipios como Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Salinas Victoria y El Carmen.

arca-proyecto-agua.jpg

A lo largo de sus 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental ha asumido el compromiso de generar y compartir valor con las comunidades donde opera, impulsando iniciativas que contribuyen a su desarrollo sostenible.

En este contexto, la compañía impulsa una estrategia de seguridad hídrica enfocada en tres pilares: el uso eficiente del agua en operaciones, la conservación de fuentes y el acceso y cultura del agua.

En el marco del Día Mundial del Agua, la compañía destacó que este tipo de proyectos reflejan cómo la colaboración entre empresas, gobierno y organizaciones especializadas puede generar soluciones concretas para fortalecer la disponibilidad de agua en las ciudades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d2d67a90_ef17_409a_a619_7e05442a4e5d_e254697ad5
Busca Ramos Arizpe reducir desabasto de agua con nuevos pozos
Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
irak_monterrey_boletos_4045c61e32
Van cerca de 20 mil boletos vendidos para duelo de Irak
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_24_at_3_59_49_PM_39ab00b869
Congreso de Tamaulipas presenta avances legislativos
IMG_2712_c7253a2278
Buscan reducir afectaciones a familias por tren de pasajeros
activa_mariana_rodriguez_puntos_naranja_2651c3f0ce
Activa Mariana Rodríguez centros comunitarios como Puntos Naranja
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×