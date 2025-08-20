Impulsa Miguel Flores trabajo en equipo con el Consejo NL

Miguel Flores, secretario General de Gobierno reconoció el trabajo realizado en conjunto con el Consejo Nuevo León y dio la bienvenida a su nuevo presidente, Andrés Garza Herrera.

“Reconozco la labor de Jesús Viejo González durante estos tres años como presidente del Consejo y le doy la bienvenida a Andrés Garza. Cuentan conmigo para seguir trabajando en equipo y lograr que a Nuevo León le siga yendo mucho mejor”, expresó Flores.

El secretario indicó, que a la par del gobernador Samuel García, el estado continuará tendiendo puentes de diálogo para consolidar a Nuevo León como el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.

“Hoy somos primer lugar en todo, y eso se debe a la visión del gobernador Samuel García y al trabajo en equipo que hemos construido. Desde el Gobierno del Estado seguiremos coordinados e impulsando acciones para que Nuevo León continúe creciendo y mejorando. No quitaremos el dedo del renglón”, afirmó.

Durante la sesión, el mandatario estatal presentó el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que impulsa proyectos de infraestructura para posicionar a la entidad como la mejor sede del Mundial de Futbol 2026 y, al mismo tiempo, dejar un legado para las próximas generaciones.

“Desde el Gobierno del Estado seguiremos trabajando de manera coordinada con el Consejo Nuevo León para garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo integral de nuestro estado”, concluyó el funcionario estatal.

