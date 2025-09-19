Impulsa Nuevo León la escrituración de más de 300 casas

El gobierno de Nuevo León, a través del Instituto de la Vivienda y Fomerrey, entregó escrituras a 300 familias de los municipios de Escobedo, Juárez, Santa Catarina y Abasolo, brindándoles la certeza jurídica que les faltaba para asegurar su patrimonio. Este logro se enmarca en el programa estatal Gol por tu Patrimonio.

Un total de 109 familias en Escobedo, 120 en Juárez, 14 en Santa Catarina y 57 en Abasolo recibieron los documentos que formalizan la propiedad de sus viviendas.

Este es un paso importante para la seguridad de estas familias, ya que las escrituras garantizan que el patrimonio pueda ser heredado a futuras generaciones.

Eugenio Montiel Amoroso, Director General del Instituto de la Vivienda y Fomerrey, subrayó la importancia social de esta iniciativa. En un discurso, recordó que una de las prioridades del Gobernador Samuel García ha sido la regularización de la tenencia de la tierra.

“Lo hacemos de una manera diferente, divertida para que cada uno de ustedes pueda tener su escritura, que es un documento muy importante que brinda toda tranquilidad de que su patrimonio está seguro y la confianza de que podrán heredarlo a las siguientes generaciones”, dijo Montiel Amoroso.

El funcionario también destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la participación de la ciudadanía, lo que contribuye a la construcción de un Nuevo León más justo, donde las familias pueden vivir con la tranquilidad de contar con un patrimonio legalmente respaldado.

