Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo

El Gobierno de Santiago encabezó la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo “La Capilla” para impulsar el desarrollo cultural y artístico en la Antigua Fábrica El Porvenir.

Durante su discurso, el alcalde David de la Peña destacó la relevancia de abrir un espacio para el arte, inspiración y encuentro para todas las familias del municipio.

"Este espacio que alguna vez fue un lugar de recogimiento y oración renace ahora como un templo de arte y la expresión, como un sitio donde los santiaguenses puedan conectarse, inspirarse y reflexionar” expresó el edil.

Durante este acto inaugural, se presentó la exposición “Alegoría de un sueño”, del artista Emir Guerrero Chávez, donde invita al espectador a sumergirse en un universo de formas, colores y metáforas visuales que transitan entre lo onírico y lo real.

Asimismo, el director general del Centro Cultural y de la Fábrica "El Porvenir" reconoció el respaldo del Gobierno Municipal para concretar este proyecto cultural.

“Nos llena de mucho entusiasmo abrir las puertas de este lugar que nace en beneficio de la comunidad con el propósito de fomentar el desarrollo cultural y artístico del municipio, así como difundir el talento Nacional y ofrecer a Santiago un espacio en donde de manera continua se realicen exposiciones, presentaciones y diversas actividades relacionadas con la Cultura y el Arte”.

La obra permanecerá expuesta durante un mes y podrás visitarla de miércoles a domingo de 11:00 a 19:00 horas.

