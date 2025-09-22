Inaugura Judith Díaz oficina enlace en Guadalupe

La senadora por Morena Judith Díaz realizó la inauguración de su nueva oficina de enlace ciudadano en Nuevo León, con la intención de tener mayor cercanía con los ciudadanos.

Dicho evento tuvo lugar este lunes en el inmueble ubicado en Plaza Encino sobre la calle Las Américas en la colonia Contry Sol donde se congregaron representantes del partido y militantes para la apertura de este espacio.

Asimismo, se contó con la presencia de Anabel Alcocer, presidenta del comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León.

Como parte de su mensaje inaugural, Díaz informó que esta oficina servirá para acercar las problemáticas de los ciudadanos al senado para buscar una manera de mitigar las necesidades que puedan tener.

"Esta oficina será un puente directo entre la ciudadanía y el Senado de la República, donde atenderemos de manera cercana y humana las necesidades de las personas", expresó la senadora.

Durante el evento se dio el anuncio de la integración al partido guinda de dos regidores pertenecientes al municipio de Monterrey, se trato de Daniel Villarreal Zambrano y Zally Emmanuelle Alanís Izaguirre.

La legisladora federal añadió que la integración de dos representantes municipales en el ayuntamiento de la capital es un avance para el movimiento morenista en el estado.

"La unidad y la suma de voluntades son fundamentales para consolidar el proyecto de transformación en nuestro estado", agregó Díaz.

Por último, la senadora señaló que la oficina estará disponible en un horario accesible para orientar a las personas en caso de que busquen integrarse a algún programa federal, gestiones sociales o simple asesoría ciudadana.

