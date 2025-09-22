Cerrar X
251b5c28_8b04_4674_b213_24794f103a0f_fb46c33580
Nuevo León

Inaugura Judith Díaz oficina enlace en Guadalupe

Judith Díaz realizó la inauguración de su nueva oficina de enlace ciudadano en Nuevo León, con la intención de tener mayor cercanía con los ciudadanos

  • 22
  • Septiembre
    2025

La senadora por Morena Judith Díaz realizó la inauguración de su nueva oficina de enlace ciudadano en Nuevo León, con la intención de tener mayor cercanía con los ciudadanos.

Dicho evento tuvo lugar este lunes en el inmueble ubicado en Plaza Encino sobre la calle Las Américas en la colonia Contry Sol donde se congregaron representantes del partido y militantes para la apertura de este espacio.

Asimismo, se contó con la presencia de Anabel Alcocer, presidenta del comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León.

7f301d12-8587-4e16-ab39-6df4fe401219.jfif

Como parte de su mensaje inaugural, Díaz informó que esta oficina servirá para acercar las problemáticas de los ciudadanos al senado para buscar una manera de mitigar las necesidades que puedan tener.

"Esta oficina será un puente directo entre la ciudadanía y el Senado de la República, donde atenderemos de manera cercana y humana las necesidades de las personas", expresó la senadora.

Durante el evento se dio el anuncio de la integración al partido guinda de dos regidores pertenecientes al municipio de Monterrey, se trato de Daniel Villarreal Zambrano y Zally Emmanuelle Alanís Izaguirre.

5e4e7a03-5371-4a2d-9728-00e118bf7c33.jfif

La legisladora federal añadió que la integración de dos representantes municipales en el ayuntamiento de la capital es un avance para el movimiento morenista en el estado.

"La unidad y la suma de voluntades son fundamentales para consolidar el proyecto de transformación en nuestro estado", agregó Díaz.

Por último, la senadora señaló que la oficina estará disponible en un horario accesible para orientar a las personas en caso de que busquen integrarse a algún programa federal, gestiones sociales o simple asesoría ciudadana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
ea039e64_7899_4465_b009_3a789e878b6e_9bdf56c537
Coahuila refuerza blindaje por caso de gusano barrenador en NL
EH_CONTEXTO_2025_09_23_T133535_824_cba10b282c
Viralizan corrido de Mauricio Fernández, tras su fallecimiento
publicidad

Últimas Noticias

ryan_trump_florida_732e906c11
Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump
ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
guido_torrado_8bb202e3d6
El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×