Inicia Escobedo obra de nueva Estancia para Adultos Mayores

Escobedo arrancó la construcción de su primera Estancia Temporal del Adulto Mayor, un proyecto social que ofrecerá atención integral y especializada

  • 19
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Escobedo inició la construcción de la primera Estancia Temporal del Adulto Mayor, un proyecto que busca brindar acompañamiento, atención integral y un entorno digno para quienes han contribuido al desarrollo de la comunidad a lo largo de su vida.

El nuevo espacio estará ubicado en el sector de La Alianza.

El alcalde Andrés Mijes encabezó el arranque de los trabajos y destacó que la Estancia será un espacio seguro, cálido y orientado al bienestar.

Cabe señalar que el lugar ofrecerá atención psicológica y legal, así como revisión médica especializada y canalización a instituciones vinculadas al cuidado de la salud y la protección social.

mijes-escobedo.jpg

Inspirada en el Plan México de Sheinbaum

Durante su mensaje, Mijes subrayó que esta obra forma parte de la visión social de la 4T Norteña, inspirada en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo enfoque está en el crecimiento compartido y el apoyo a sectores prioritarios.

“Esta obra no es solo concreto y ladrillo: es un acto de respeto”, expresó el edil. “Es decirles a nuestras personas mayores que esta ciudad las reconoce, agradece su trabajo y su sabiduría, y les brinda un espacio donde puedan estar acompañados y cuidados como se merecen”.

$16 millones de pesos para un espacio digno y accesible

El proyecto contempla una inversión superior a los $16 millones de pesos, destinados a construir instalaciones accesibles y adecuadas para el cuidado integral de personas mayores.

Dicha obra beneficiará a más de diez mil habitantes de La Alianza y colonias cercanas.

Mijes destacó que este tipo de proyectos es posible gracias a la estabilidad financiera del municipio, la digitalización administrativa y una visión metropolitana que permite planear con enfoque social.

“Cada peso bien administrado se traduce en bienestar para todas y todos”, afirmó.


