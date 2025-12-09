Rescatan a mono araña transportado ilegalmente en Monterrey

En un operativo de vigilancia y control coordinado entre la Guardia Forestal y la División Ambiental, se logró el aseguramiento de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) que estaba siendo transportado ilegalmente en la vía pública.

La acción se llevó a cabo luego de que los uniformados detectaran el manejo irregular del ejemplar en Monterrey.

Inmediatamente, la mujer responsable de transportar al primate fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para determinar su situación legal.

El mono araña (Ateles geoffroyi) es una especie catalogada en Peligro de Extinción (P) de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Dicha norma establece regulaciones estrictas sobre la posesión, transporte y manejo de especies de flora y fauna silvestres que se encuentran en alguna categoría de riesgo.

Tras el aseguramiento, el personal de la Guardia Forestal solicitó la intervención de especialistas de Parques y Vida Silvestre.

El objetivo es garantizar el adecuado resguardo, valoración médica y bienestar del ejemplar rescatado, asegurando que sea trasladado a un sitio donde reciba los cuidados necesarios, lejos del tráfico ilegal.

Este operativo subraya el compromiso de las autoridades estatales con el combate al tráfico de especies en riesgo, una actividad que representa un grave daño a la biodiversidad nacional.

