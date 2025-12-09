Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_mono_e39c6b6076
Nuevo León

Rescatan a mono araña transportado ilegalmente en Monterrey

Autoridades aseguran un mono araña en peligro de extinción que era transportado ilegalmente en Monterrey y detienen a la responsable

  • 09
  • Diciembre
    2025

En un operativo de vigilancia y control coordinado entre la Guardia Forestal y la División Ambiental, se logró el aseguramiento de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) que estaba siendo transportado ilegalmente en la vía pública.

La acción se llevó a cabo luego de que los uniformados detectaran el manejo irregular del ejemplar en Monterrey.

Inmediatamente, la mujer responsable de transportar al primate fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para determinar su situación legal.

El mono araña (Ateles geoffroyi) es una especie catalogada en Peligro de Extinción (P) de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Dicha norma establece regulaciones estrictas sobre la posesión, transporte y manejo de especies de flora y fauna silvestres que se encuentran en alguna categoría de riesgo.

Tras el aseguramiento, el personal de la Guardia Forestal solicitó la intervención de especialistas de Parques y Vida Silvestre. 

El objetivo es garantizar el adecuado resguardo, valoración médica y bienestar del ejemplar rescatado, asegurando que sea trasladado a un sitio donde reciba los cuidados necesarios, lejos del tráfico ilegal.

Este operativo subraya el compromiso de las autoridades estatales con el combate al tráfico de especies en riesgo, una actividad que representa un grave daño a la biodiversidad nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rescatan_bebe_pecari_dcab3be907
Rescatan a pecarí bebé en alcantarilla de Guadalupe
tjnr_064f3132b9
Riña en carrera de caballos deja al menos 7 muertos en Chihuahua
EH_UNA_FOTO_2_942f9ba2ee
Reynosa se suma a la megamarcha nacional del 15 de noviembre
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
escena_katniss_peeta_773185561b
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a 'Hunger Games'
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_14_08_PM_8f86970a03
Cae 'El Limones', operador financiero de Los Cabrera en Coahuila
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
escna_jenni_rivera_a6b5e805cf
Jenni Rivera: 13 años de su legado en la música regional
nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
publicidad
×