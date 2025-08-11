Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_11_at_6_56_26_PM_6c679a75a0
Nuevo León

Intensifica Salud acciones contra el dengue en Nuevo León

Con 51 casos y una defunción en el estado, la Secretaría de Salud intensificó las acciones del 11 al 17 de agosto con fumigaciones y campañas de prevención

  • 11
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Salud arrancó los trabajos de la Segunda Jornada Nacional de la Lucha contra el Dengue que se llevará a cabo del  11 al 17 de agosto, cuando se intensificarán las acciones contra el mosquito transmisor de esta enfermedad. 

En Nuevo León, de enero a la fecha se han presentado 51 casos de dengue, de los cuales 18 corresponden a dengue no grave y el resto a dengue grave y dengue con signos de alarma. Desafortunadamente se ha presentado una defunción.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, titular de salud, dio el banderazo salida a la jornada bajo el lema “Por tu bienestar unidos contra el Dengue”.

Los trabajos en las colonias incluirán fumigaciones, nebulizaciones y llevando una serie de mensajes sobre las acciones que se deben realizar para no tener objetos que acumulen agua.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 6.56.25 PM.jpeg

“La gran estrategia no se trata solo de visitar las casas y fumigar, sino que al hacerlo también se debe educar, concientizar, y, sobre todo, enseñar la estrategia 'lava, tapa, voltea y tira'”, dijo Marroquín.

Es estado por su ubicación geográfica tiene las condiciones ambientales propicias para el desarrollo y reproducción del mosquito transmisor del dengue, por lo que la intensificación de las actividades en el control vectorial es de suma importancia para la protección y bienestar de la población.

“Durante el mes de agosto y durante el mes de septiembre tenemos el riesgo más alto de todo el año y hacemos esa intensificación de estrategias. Esta es tarea de todas y de todos, ustedes llevando y acercando los servicios de salud a la comunidad, el personal de vectores trabajando al interior y por las colonias de cada rincón de nuestro estado y nosotros generando información y haciendo conciencia de la enfermedad.” 

Ante esta situación, la funcionaria exhortó a la ciudadanía a evitar la acumulación de agua en recipientes que puedan ser propicios para la reproducción del mosquito. 

También estar atentas y atentos a la visita del personal de Salud que se encuentra visitando colonias de todos los municipios para fumigar. 

Es por ello que se invita a la ciudadanía a abrir sus casas y ventanas.

Los síntomas generales del dengue son fiebre alta, dolor detrás de los ojos, erupción en la piel, náuseas y vómito, dolor en cabeza y articulaciones, así como falta de apetito, por lo que si se presenta alguno de ellos se debe a acudir a consultar de manera inmediata.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_12_at_12_52_17_AM_cc3949903a
Caen delitos en NL debido a la coordinación estatal y federal
Humberto_Fernandez_9e5a749623
Termina canícula, pero calor continúa en Tamaulipas
Whats_App_Image_2025_08_10_at_6_29_23_PM_1d1d1ebe81
Refuerza Guadalupe represa cerca del Cerro de La Silla 
publicidad

Últimas Noticias

6cd4e5f0_a000_4f05_ad05_0b134c4cc23a_77a8de7d10
Presentarán modificaciones a Ley de Coordinación Metropolitana
EH_UNA_FOTO_2_ce02e29433
Detienen en Miami a Jhayco por presunta posesión de drogas
EH_UNA_FOTO_d7768f24b1
Alerta Coparmex pérdida de 3,000 empleos en sureste de Coahuila
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×